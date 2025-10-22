Netflix anuncia universo inspirado em jogo famoso dos últimos anos

Catan - Foto: Divulgação| Playstation

Sendo um dos jogos de tabuleiro mais clássicos das últimas décadas, Catan está no mercado há 30 anos e já vendeu cerca de 45 milhões de unidades nesse período. Agora, a Netflix se prepara para criar um universo audiovisual baseado no jogo.

De acordo com a Variety, o streaming tem se empenhado para adquirir os direitos da marca Catan e desenvolver diferentes projetos ambientados nesse universo, incluindo uma produção live-action.

O CEO da Asmodee, empresa detentora dos direitos de venda do jogo, afirmou: “É a prova de que os jogos de tabuleiro são uma parte real da cultura pop e do entretenimento popular em lares ao redor do mundo.”

Em breve na Netflix

Os rumores sobre uma adaptação audiovisual de Catan já circulam há anos. Em 2015, a produtora Gail Katz chegou a adquirir os direitos autorais do jogo, e houve negociações com a Sony, que, no entanto, não avançaram.

Na época, foi confirmado que a história se expandiria a partir da premissa original, acompanhando colonos que constroem um novo lar para suas comunidades, explorando temas como estratégia, sobrevivência e cooperação.

Nos últimos anos, outros jogos de tabuleiro também têm inspirado produções audiovisuais, como Lobisomens, a série Exploding Kittens e até um reality show baseado em Banco Imobiliário.

O chefe do gênero de ficção científica da Netflix destacou o potencial narrativo do jogo: “Qualquer pessoa que já jogou Catan sabe que a estratégia intensa no cerne do jogo oferece infinitas oportunidades para um bom drama.”

Ainda não há previsão de estreia para a nova produção.