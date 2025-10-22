Menu
TÁ NO STREAMING!

Netflix anuncia universo inspirado em jogo famoso dos últimos anos

Com mais de 45 milhões de unidades vendidas, trama promete conquistar também as telas do streaming

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/10/2025 - 15:43 h
Catan
Catan -

Sendo um dos jogos de tabuleiro mais clássicos das últimas décadas, Catan está no mercado há 30 anos e já vendeu cerca de 45 milhões de unidades nesse período. Agora, a Netflix se prepara para criar um universo audiovisual baseado no jogo.

De acordo com a Variety, o streaming tem se empenhado para adquirir os direitos da marca Catan e desenvolver diferentes projetos ambientados nesse universo, incluindo uma produção live-action.

O CEO da Asmodee, empresa detentora dos direitos de venda do jogo, afirmou: “É a prova de que os jogos de tabuleiro são uma parte real da cultura pop e do entretenimento popular em lares ao redor do mundo.”

Em breve na Netflix

Os rumores sobre uma adaptação audiovisual de Catan já circulam há anos. Em 2015, a produtora Gail Katz chegou a adquirir os direitos autorais do jogo, e houve negociações com a Sony, que, no entanto, não avançaram.

Na época, foi confirmado que a história se expandiria a partir da premissa original, acompanhando colonos que constroem um novo lar para suas comunidades, explorando temas como estratégia, sobrevivência e cooperação.

Nos últimos anos, outros jogos de tabuleiro também têm inspirado produções audiovisuais, como Lobisomens, a série Exploding Kittens e até um reality show baseado em Banco Imobiliário.

O chefe do gênero de ficção científica da Netflix destacou o potencial narrativo do jogo: “Qualquer pessoa que já jogou Catan sabe que a estratégia intensa no cerne do jogo oferece infinitas oportunidades para um bom drama.”

Ainda não há previsão de estreia para a nova produção.

