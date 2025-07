Melhorou? Nova aparição de Preta Gil durante tratamento surpreende fãs

Aparição gerou grande repercussão nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil fez uma rara aparição pública nas redes sociais na última sexta-feira, 4, surpreendendo os fãs. Em tratamento contra um câncer no intestino nos Estados Unidos, a artista emocionou o público ao compartilhar um momento íntimo e especial: os preparativos para se tornar madrinha da filha de sua amiga e empresária Malu Barbosa.

Em vídeos publicados nos stories, Preta aparece animada com a chegada de itens do enxoval da bebê e conta que ainda está se adaptando às tarefas simples do dia a dia. “Aqui nessa casa, a gente vive momentos muito importantes. Hoje chegaram os carrinhos e os bebês conforto. Sou madrinha, óbvio. Estamos aqui tentando montar uma coisa que é super simples, mas ainda não pegamos a manha. E eu já estou apaixonada. Nem vi o carrinho ainda”, disse.

A aparição gerou repercussão nas redes sociais. Fãs celebraram o clima positivo da cantora e comentaram sobre sua recuperação. Desde o diagnóstico, Preta tem compartilhado atualizações pontuais sobre o tratamento, mantendo uma postura discreta. O vídeo desta semana reacendeu o carinho dos seguidores, que torcem por sua melhora e se comoveram com o registro afetivo.



Tratamento

A princípio houve demora no início da aplicação das doses da medicação experimental, para receber cada dose do remédio, Preta Gil tem que se deslocar quase 400 km até Washington, onde fica o centro médico especializado.

O tratamento oncológico teve início no dia 10 de junho, segundo informações da própria cantora. Após o esgotamento de tratamentos no Brasil, a artista foi para os EUA para tratar o câncer no intestino que se espalhou para outras quatro áreas do corpo. Ela passou por consultas no Virginia Cancer Institute e por exames com médicos especialistas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

“Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, disse ela no dia 4 de junho.

A cantora foi diagnosticada com câncer colorretal em 2023 e atualmente Preta Gil segue enfrentando com determinação mais uma etapa do tratamento.