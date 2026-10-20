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Minissérie da Netflix é uma joia com 7 episódios para terça (20/10)

Com apenas sete episódios, a minissérie mistura drama, ambição e segredos dos bastidores do cinema

Beatriz Santos
Por
Minissérie da Netflix conta com apenas sete episódios envolventes
Minissérie da Netflix conta com apenas sete episódios envolventes - Foto: Divulgação

Uma boa história não precisa de dezenas de episódios para conquistar o público. Nesta terça-feira, 20, quem procura uma produção envolvente para assistir em meio à correria da semana pode encontrar na Netflix uma opção que combina drama de época, bastidores do cinema e personagens ambiciosos.

Lançada em 2020, a minissérie Hollywood reúne um elenco de peso em uma trama que revisita a Era de Ouro da indústria cinematográfica, expondo preconceitos e relações de poder enquanto imagina como a história poderia ter sido diferente.

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Com apenas sete episódios, a produção é uma alternativa para quem deseja começar uma história hoje e terminá-la antes da semana chegar ao fim.

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Uma história de ambição nos bastidores de Hollywood

Criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, Hollywood acompanha um grupo de aspirantes a atores e cineastas que tenta conquistar espaço na indústria cinematográfica norte-americana após a Segunda Guerra Mundial.

Em uma época marcada pelo glamour das grandes estrelas, o caminho até a fama é atravessado por interesses pessoais, abusos, discriminação e acordos que revelam o lado menos brilhante da chamada fábrica de sonhos.

A trama acompanha personagens com trajetórias distintas, mas unidos pelo desejo de transformar suas vidas por meio do cinema. Jack Castello (David Corenswet) é um ex-soldado que busca uma oportunidade como ator, enquanto Archie Coleman (Jeremy Pope) é um roteirista negro e gay que deseja ver seu talento reconhecido.

Já Camille Washington (Laura Harrier) enfrenta as barreiras impostas a uma atriz negra em uma indústria que insiste em limitar os papéis oferecidos a ela.

Outro personagem central é Raymond Ainsley (Darren Criss), diretor que pretende realizar um filme mais inclusivo, desafiando as convenções dos estúdios. As histórias se cruzam durante a produção de um longa-metragem que tem potencial para mudar o destino de seus envolvidos.

Elenco reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema

Um dos destaques da minissérie é o elenco, que combina atores experientes e nomes que ganharam ainda mais projeção nos anos seguintes. David Corenswet, que posteriormente assumiu o papel do Superman no cinema, interpreta Jack Castello.

A produção também conta com Samara Weaving, conhecida por trabalhos como Pânico na Floresta e Casamento Sangrento, além de Jim Parsons, eternizado como Sheldon Cooper em The Big Bang Theory.

Minissérie é uma joia escondida no catálogo da Netflix
Minissérie é uma joia escondida no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

Completam o elenco nomes como Dylan McDermott, Joe Mantello, Holland Taylor, Jake Picking, Jeremy Pope, Laura Harrier e Patti LuPone. As atuações ajudam a construir os diferentes núcleos da narrativa, dos aspirantes a artistas aos executivos que controlam as oportunidades dentro dos estúdios.

A ambientação também merece atenção. Figurinos, cenários e referências visuais recriam o imaginário da Hollywood dos anos 1940, reforçando a identidade estética da produção e o contraste entre o glamour exibido nas telas e os problemas vividos nos bastidores.

A minissérie reimagina a história do cinema

Apesar de se inspirar em figuras e acontecimentos reais, Hollywood não pretende funcionar como uma biografia tradicional da indústria. Ryan Murphy e Ian Brennan recorrem ao revisionismo histórico para imaginar o que poderia ter acontecido se determinadas decisões tivessem sido diferentes.

A produção aborda questões como racismo, homofobia, machismo, assédio sexual e abuso de poder, mostrando como esses problemas influenciavam as carreiras e a vida pessoal de quem tentava sobreviver ao sistema dos estúdios. Personagens inspirados em figuras reais dividem espaço com criações ficcionais, em uma narrativa que mistura acontecimentos históricos e fantasia.

Essa escolha também define o tom da minissérie. Em vez de apresentar apenas um retrato sombrio dos bastidores do cinema, a história aposta na possibilidade de transformação e em um cenário alternativo no qual pessoas historicamente marginalizadas conseguem conquistar espaço e reconhecimento.

A abordagem, porém, não está livre de controvérsias. Ao imaginar uma realidade mais justa, a produção por vezes simplifica problemas estruturais e resolve conflitos de maneira idealizada. Ainda assim, a proposta convida o público a refletir sobre as desigualdades que marcaram a história do entretenimento e continuam presentes na indústria.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas de época com uma história envolvente, personagens ambiciosos e bastidores cheios de conflitos, Hollywood é uma opção interessante para incluir na lista de séries da Netflix.

A minissérie combina drama, romance, disputas profissionais e uma reflexão sobre representatividade, sem abrir mão de uma estética caprichada.

A produção também pode agradar a quem gosta de histórias que revisitam o passado para imaginar outros caminhos possíveis. Embora algumas soluções narrativas sejam idealizadas, a força do elenco e a ambientação ajudam a sustentar a experiência.

Com sete episódios, é uma escolha prática para quem quer acompanhar uma história completa sem investir em várias temporadas.

A minissérie ainda registra 74% de aprovação do público no Rotten Tomatoes e permanece como uma opção para quem deseja explorar produções de catálogo lançadas em 2020.

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