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Minissérie da Netflix supera 101 milhões de views em ranking histórico
Produção de suspense entrou para o TOP 10 das séries em língua inglesa mais vistas da plataforma
A terça-feira, 20, pode ser a oportunidade perfeita para começar uma maratona cheia de mistérios sem comprometer todo o tempo livre da semana. Com uma trama de investigação, reviravoltas e uma busca desesperada por respostas, a Netflix tem uma minissérie que vem conquistando milhões de espectadores e acaba de alcançar um feito expressivo na plataforma.
Lançada em 2026, Eu Vou Te Encontrar já acumula 101,9 milhões de visualizações e entrou oficialmente para o TOP 10 das séries em língua inglesa mais assistidas de todos os tempos no serviço de streaming.
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Com oito episódios e duração média de aproximadamente 40 minutos, a produção é uma opção para quem quer aproveitar o dia e fugir do tédio com uma história envolvente.
O sucesso também chama atenção porque a minissérie ainda está dentro do período considerado pela Netflix para contabilizar as visualizações de seus maiores fenômenos.
Série ultrapassa 100 milhões de visualizações na Netflix
A adaptação de uma obra do escritor Harlan Coben alcançou a marca de 101,9 milhões de visualizações após seis semanas no catálogo. O resultado colocou Eu Vou Te Encontrar na décima posição do ranking histórico das séries em língua inglesa mais vistas da Netflix, consolidando a produção como um dos maiores sucessos da parceria entre o autor e a plataforma.
O desempenho fez a minissérie superar Dele & Dela, outro suspense lançado em 2026, que havia ocupado a décima colocação com 98,2 milhões de visualizações. A marca também reforça o alcance das histórias de Coben, conhecido por tramas que misturam segredos familiares, investigações criminais e revelações inesperadas.
A produção ainda pode avançar na classificação. Como a Netflix considera as visualizações acumuladas nos primeiros 91 dias após a estreia, Eu Vou Te Encontrar, lançada em 18 de junho de 2026, continua tendo tempo para ampliar seus números.
Produção pode superar outros grandes sucessos do streaming
A próxima posição do ranking é ocupada pela terceira temporada de Bridgerton, que soma 106 milhões de visualizações. Logo depois aparecem títulos como O Gambito da Rainha, com 112,8 milhões, e a primeira temporada de Bridgerton, com 113,3 milhões.
Outro sucesso que pode entrar no alcance da minissérie é Dahmer: Um Canibal Americano, que registra 115,6 milhões de visualizações. Na semana anterior ao levantamento citado, Eu Vou Te Encontrar também voltou a liderar entre as séries em língua inglesa mais assistidas da Netflix, com 7,3 milhões de visualizações no período.
Apesar do desempenho expressivo, alcançar o topo absoluto ainda é um desafio. A primeira temporada de Wandinha permanece na liderança histórica, com 252,1 milhões de visualizações, seguida por Adolescência, que acumula 142,6 milhões. Mesmo distante desses números, a entrada da minissérie no TOP 10 já a coloca entre os maiores fenômenos do catálogo.
Do que se trata Eu Vou Te Encontrar?
A história acompanha David Burroughs, interpretado por Sam Worthington, um homem condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho. Mesmo afirmando ser inocente, ele passa anos encarcerado e começa a acreditar que nunca conseguirá provar que não cometeu o crime.
A situação muda quando Rachel, sua cunhada, vivida por Britt Lower, aparece com uma fotografia que mostra um menino muito parecido com a criança que David acreditava ter perdido. A descoberta levanta a possibilidade de que o filho ainda esteja vivo e de que a história por trás do suposto assassinato tenha sido construída sobre uma mentira.
Para descobrir a verdade, David precisa escapar da prisão e investigar quem o incriminou. A busca o coloca em uma jornada perigosa, marcada por perseguições, novos suspeitos e conexões com a máfia irlandesa. Milo Ventimiglia, Jonathan Tucker e Clancy Brown também integram o elenco.
A série segue características recorrentes das adaptações de Harlan Coben, especialmente a combinação de dramas familiares e mistérios criminais. Desta vez, a narrativa também aposta em uma fuga e em uma perseguição que aceleram a investigação e mantêm o protagonista em movimento.
Vale a pena?
Sim, principalmente para quem gosta de suspense criminal, mistérios familiares e histórias que apresentam novas perguntas a cada descoberta. A busca de um pai para encontrar o filho e provar a própria inocência oferece um conflito central capaz de sustentar a curiosidade ao longo dos episódios.
A trama também combina investigação, perseguições e reviravoltas, embora recorra a algumas coincidências e acelere a resolução de determinados conflitos na parte final. Ainda assim, para quem procura uma produção envolvente para assistir durante o tempo livre, a minissérie pode ser uma boa escolha.
Com oito episódios de aproximadamente 40 minutos, é possível organizar uma maratona ao longo da semana e terminar antes do fim de semana. O desempenho de 101,9 milhões de visualizações, por sua vez, torna a produção uma opção especialmente interessante para quem quer conhecer um dos grandes sucessos recentes da Netflix.