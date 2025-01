Mion defende comédias nacionais: “Não podemos virar a cara”

Mion falou sobre o cinema brasileiro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Apresentador consagrado, Marcos Mion voltou a embarcar no mundo do cinema. O artista protagoniza “MMA – Meu Melhor Amigo”, comédia dramática que chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 16, e que ganhou uma première especial em Salvador, com a presença do próprio Mion, nesta quinta-feira, 9.

O longa narra a história de Max Machadada (Marcos Mion), um lendário campeão de MMA que vive o momento mais difícil de sua trajetória. Afastado dos ringues há anos devido a uma grave lesão no ombro, ele descobre que é pai de um garoto autista de 8 anos. A partir daí, sua jornada ganha novos desafios: aprender a se conectar com o filho, conquistar seu afeto, redefinir seus valores pessoais e se preparar para a maior batalha de sua vida.

Em entrevista exclusiva ao Cineinsite A TARDE, Mion falou sobre o cinema brasileiro e a necessidade de valorizar tanto produções de entretenimento, quanto filmes de caráter artístico. Segundo ele, o Brasil é uma potência criativa que resiste, mesmo em tempos de adversidades culturais e financeiras.

“Nosso cinema nunca foi a lugar nenhum. Ele está sempre aqui, resistindo. É muito importante ver a diversidade que temos. Há filmes de grande profundidade, mas também produções de entretenimento que movimentam a indústria. Não podemos virar o rosto para as comédias e blockbusters brasileiros. No final, todos estamos trabalhando para levar o público ao cinema e fortalecer a indústria”, afirmou.

Salvador na mira do cinema

A capital baiana foi uma das três cidades escolhidas para receber a pré-estreia de MMA. Para Mion, a escolha ocorre por um desejo de descentralizar o cinema brasileiro do eixo Rio-São Paulo.

“Queria muito que Salvador fosse uma das cidades. Desde o começo, eu falei que seria legal poder levar o filme para lá. É uma cidade que eu amo, que sempre me recebe muito bem, e foi algo que fiz muita questão. Graças a Deus, aconteceu, e a primeira exibição do filme será aqui. Isso me deixa muito feliz”, afirmou o artista.

Além disso, Salvador carrega uma conexão simbólica com o tema do filme, reforçando sua escolha como palco inicial da divulgação: o boxe baiano, tradicional, e um dos melhores do mundo.

“É muito importante levar essa movimentação para além do eixo Rio-São Paulo. Salvador, com sua força cultural e conexão com o tema do filme, foi uma escolha certeira. Espero que mais produções sigam esse caminho”, concluiu.

Oscar para “Ainda Estou Aqui”

O ator e apresentador falou ainda sobre sua torcida para o Oscar de “Ainda Estou Aqui”. A produção de Walter Salles tem atraído holofotes e garantindo indicações e prêmios internacionais importantes, sendo o mais relevante o Globo de Ouro para Fernanda Torres.

“As pessoas não sabem tudo o que está por trás disso. Quando a Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar, foi um milagre. É muito difícil, mas só de estar ali já é um prêmio. Quando a Fernanda ganhou o Urso de Prata, eu era estudante de teatro, e a gente não tinha redes sociais para reverberar isso como hoje. Esses momentos nos mostram que somos uma potência cultural”.

