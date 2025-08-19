Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FILME

“Missão Impossível: O Acerto Final” estreia no streaming; saiba mais

Trama chega às plataformas nesta segunda-feira, 18

Por Agatha Victoria

19/08/2025 - 16:47 h
Filme foi lançado em maio nos cinemas
Filme foi lançado em maio nos cinemas -

Chega às plataformas digitais nesta segunda-feira, 18, o oitavo filme da franquia “Missão: Impossível”. Intitulado “O Acerto Final”, o longa estará disponível para compra e aluguel na Apple TV, Google Play, Microsoft Store e Prime Video.

Lançado originalmente nos cinemas em maio, a trama acompanha Ethan Hunt (Tom Cruise) em mais uma missão desafiadora.

Leia Também:

Só 5 episódios: a série da Netflix que você pode maratonar em um dia
De Interstellar a Superman: salas de cinema têm ingressos de R$10
Minissérie da Netflix conquista sucesso três anos após estreia

O que acontece no filme?

O longa mostra Hunt em busca de uma poderosa inteligência artificial chamada “A Entidade”, que representa uma ameaça à sobrevivência da humanidade.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

Além de Tom Cruise, o elenco conta com grandes nomes, como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt.

“O Acerto Final” é a sequência de “Acerto de Contas” e tem direção de Christopher McQuarrie, que também esteve à frente dos três filmes anteriores da franquia.

Confira Trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Streaming

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme foi lançado em maio nos cinemas
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Filme foi lançado em maio nos cinemas
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

Filme foi lançado em maio nos cinemas
Play

Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

Filme foi lançado em maio nos cinemas
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x