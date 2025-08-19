“Missão Impossível: O Acerto Final” estreia no streaming; saiba mais

Filme foi lançado em maio nos cinemas - Foto: Reprodução

Chega às plataformas digitais nesta segunda-feira, 18, o oitavo filme da franquia “Missão: Impossível”. Intitulado “O Acerto Final”, o longa estará disponível para compra e aluguel na Apple TV, Google Play, Microsoft Store e Prime Video.

Lançado originalmente nos cinemas em maio, a trama acompanha Ethan Hunt (Tom Cruise) em mais uma missão desafiadora.

O que acontece no filme?

O longa mostra Hunt em busca de uma poderosa inteligência artificial chamada “A Entidade”, que representa uma ameaça à sobrevivência da humanidade.

Além de Tom Cruise, o elenco conta com grandes nomes, como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt.

“O Acerto Final” é a sequência de “Acerto de Contas” e tem direção de Christopher McQuarrie, que também esteve à frente dos três filmes anteriores da franquia.

Confira Trailer: