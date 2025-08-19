Menu
NÃO PERCA!

Só 5 episódios: a série da Netflix que você pode maratonar em um dia

Produção aborda a juventude perdida em uma trama curta e intensa

Por Beatriz Santos

19/08/2025 - 11:16 h | Atualizada em 19/08/2025 - 12:12
Trama aborda um dos temas mais delicados da atualidade
Trama aborda um dos temas mais delicados da atualidade -

A Netflix tem se consolidado como plataforma de séries que conquistam milhões de espectadores em poucos dias, muitas vezes com temporadas curtas que podem ser assistidas em uma única tarde. Entre essas produções está Infância Interrompida, minissérie sueca de apenas cinco episódios, cada um com menos de uma hora de duração.

A trama aborda um dos temas mais delicados da atualidade: a delinquência juvenil e o destino de jovens que acabam esquecidos pela sociedade. O enredo gira em torno de Billy e Dogge, dois adolescentes que são recrutados por uma gangue de rua. Sem preparo para o mundo de violência no qual se envolvem, eles rapidamente se veem diante de escolhas que mudarão suas vidas.

Leia Também:

De Interstellar a Superman: salas de cinema têm ingressos de R$10
Minissérie da Netflix conquista sucesso três anos após estreia
Série aclamada da Netflix é ideal para conquistar os fãs de Dexter

A situação se intensifica quando os dois atiram em um adolescente que tenta deixar a gangue. É nesse ponto que o detetive Farid entra em cena, disposto a desmantelar a rede criminosa. Para isso, ele terá de enfrentar Medhi, o líder que atrai menores de idade para o crime.

Desde o primeiro episódio, a minissérie coloca o espectador dentro da realidade dos personagens. Ao invés de justificar as ações dos jovens, a narrativa busca mostrar os caminhos que os levam até ali, como a falta de perspectiva e a vulnerabilidade podem ser fatores decisivos para que escolhas equivocadas sejam feitas.

O diferencial de Infância Interrompida é justamente a forma direta e crua com que apresenta a história. Com apenas cinco capítulos, consegue explorar dilemas complexos, relações de amizade, violência urbana e o impacto da criminalidade na juventude de um país desenvolvido como a Suécia.

Para quem busca uma produção curta, mas que deixa reflexões profundas, a minissérie é uma opção certeira no catálogo da Netflix. Ela reforça a ideia de que histórias impactantes não precisam de temporadas longas nem de grandes efeitos visuais, mas de bons roteiros, atuações sólidas e mensagens que dialogam com a realidade.

