'Moana 2’: preciso assistir ao primeiro filme para entender o novo?

O aguardado ‘Moana 2’ chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 28. A sequência do sucesso da Disney de 2016 promete trazer as novas aventuras da destemida navegadora, mas causa a clássica pergunta: é necessário assistir ao primeiro filme para entender a história? O Cineinsite A TARDE responde.

O novo filme se passa três anos após Moana devolver o coração de Te Fiti. Agora reconhecida como uma grande navegadora e líder respeitada, a princesa embarca em uma nova jornada com um objetivo ousado: encontrar a lendária ilha de Motufetu, um lugar que conecta todos os povos do oceano. Essa missão não é simples, já que a ilha foi afundada pelo deus Nalo, que despreza os humanos e acredita que mantê-los separados garante seu poder.

Ao longo da trama, Moana reafirma que devolver o coração de Te Fiti foi apenas o começo de sua missão. Ela encara desafios que exigem coragem, sabedoria e trabalho em equipe, ao mesmo tempo em que mantém uma conexão espiritual com seus ancestrais — um tema central desde o primeiro filme.

Vários elementos reforçam o vínculo entre os dois longas. A relação de Moana com sua avó, que aparece de forma espiritual no primeiro filme, continua sendo um guia emocional importante. O retorno de personagens icônicos, como o frango HeiHei e o porquinho Puá, garantem momentos cômicos com uma dose de fofura.

Já a temida tribo Kakamora, os "coquinhos" do primeiro filme, retorna com um papel muito mais significativo. Antes vistos apenas como antagonistas cômicos, agora são parte crucial da trama, contribuindo de maneira inesperada para os desafios enfrentados por Moana.

Além disso, a evolução da amizade entre Moana e Maui é outro destaque. O semideus agora é um parceiro de jornada mais maduro, portanto, entender a relação e dinâmica dos personagens desde o início ajuda a dar profundidade à narrativa.

Preciso assistir ao primeiro filme?

A resposta curta é não, mas com ressalvas. Embora o longa funcione de forma independente e o enredo principal seja compreensível para novos espectadores, assistir ao original pode enriquecer muito a experiência, já que ‘Moana 2’ tem várias conexões com o primeiro filme e faz referências diretas a eventos e personagens que marcaram a trama inicial.

Se você é fã de histórias cheias de aventura, emoção e amizade, vale a pena (re)visitar o primeiro filme antes de embarcar nas águas de ‘Moana 2’.



