Morre Teri Garr, atriz de 'Friends' e 'Tootsie', aos 79 anos

Teri Garr morreu nesta terça - Foto: Reprodução

A atriz Teri Garr morreu nesta terça-feira, 29, aos 79 anos. Conhecida por trabalhos em filmes como “O jovem Frankenstein” (1974) e “Tootsie” (1982), a artista foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2002.

Leia Mais:

>>> Jennifer Aniston relembra um ano da morte de Matthew Perry

>>> Dionne Warwick fala de Gal Costa e expõe desejo de morar na Bahia

>>> "Friends": Ator famoso quase roubou o papel de Joey de Matt LeBlanc

Segundo informações da revista People, a causa da morte se deve a complicações da doença e garantiu que a atriz estava “cercada por familiares e amigos”.

Com “O jovem Frankenstein”, a atriz teve enorme destaque. Dez anos depois do lançamento do filme, em 1983, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pela sua atuação em “Tootsie”.

Teri Garr fez uma participação curta, mas marcante, no seriado "Friends". Na produção de sucesso, ela interpretou Phoebe Abbott, mãe biológica da tresloucada Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e de sua irmã gêmea, Ursula (Lisa Kudrow).