Dionne Warwick fala de Gal Costa e expõe desejo de morar na Bahia

Dionne Warwick falou da relação com Gal Costa

Dionne Warwick, que se apresentará no Brasil neste final de semana, falou da relação que tinha com Gal Costa (1945-2022). A artista chegou a morar no Rio de Janeiro e em Salvador, onde ficou mais próxima da artista.

A dona dos hits "Walk on By", "I'll Never Fall in Love Again" e "That's What Friends Are For" declarou ao G1: "Eu me lembro bem da casa em que Gal morava em Salvador, ficava perto do hotel onde me hospedei na primeira vez que fui ao Brasil".

A americana de 83 anos, cinco vezes vencedora do Grammy, contou que as duas haviam se conhecido muitos anos antes: "Conheci Gal no fim dos anos 70, quando fui assistir a uma apresentação dela. Foi a primeira vez que ouvi a voz dela e a vi cantar. Ali, nos tornamos amigas quase imediatamente".

"Ela era diferente, sabe? Uma pessoa muito fácil de estar por perto. Trabalhamos juntas e essa amizade significou muito para mim", acrescentou a cantora.

Em 2009, Dionne e Gal fizeram shows pelo Brasil em parceria e chegaram a planejar um disco juntas.

Ainda na entrevista, a cantora define o Brasil como seu "lar espiritual" e cogita fixar residência na Bahia depois que se aposentar. "Mas, antes de tomar minha decisão, preciso aprender o português. Quando puder, com certeza vou fazer isso", explicou.