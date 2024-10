"Friends": Ator famoso quase roubou o papel de Joey de Matt LeBlanc

Matt LeBlanc ficou com papel de Joey - Foto: Divulgação

Um dos maiores sucessos de audiência até os dias atuais, a série “Friends" quase teve um elenco completamente diferente. Embora seja difícil imaginar outros atores interpretando os icônicos papéis de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, a diretora de elenco da série revelou que um famoso ator perdeu a chance de viver Joey Tribbiani.

Vince Vaughn, conhecido por seus papéis em comédias, fez audição para o personagem. Em uma entrevista ao HuffPost, Ellie, a diretora de elenco, compartilhou que encontrar os seis protagonistas da sitcom não foi uma tarefa fácil, pois era fundamental equilibrar as diferentes personalidades.

Ela mencionou que Vince Vaughn foi um dos muitos que competiram pelo papel de Joey, descrevendo-o como "bonito e alto" e um "bom ator", que poderia se encaixar na personagem. No entanto, ela afirmou que ele não se integrou ao grupo da mesma forma que Matt LeBlanc.



"É tudo uma questão de juntar as peças do quebra-cabeça", explicou Ellie.

Vince, na época, era visto como um talento em ascensão. Ellie observou que, se ele tivesse sido escolhido, a série teria um tom um pouco diferente. Embora seu papel em Friends nunca tenha sido concretizado, Vince acabou trabalhando com Jennifer Aniston mais tarde, quando coestrelaram o filme “A Fuga".

Desde o início do casting, Lisa Kudrow foi escolhida como Phoebe Buffay, graças à sua experiência em improvisação e seu trabalho na série “Mad About You". Da mesma forma, a seleção de David Schwimmer para o papel de Ross foi simples, pois ele já havia colaborado com os criadores da série, Marta Kauffman, David Crane e Kevin Bright.

Courteney Cox, que inicialmente se apresentou para o papel de Rachel Green, acabou pedindo para audicionar como Monica Geller. Embora estivesse apreensiva, a decisão se mostrou acertada. "Ficamos impressionados. Pensamos: 'Oh meu Deus! Ela precisa ser a Monica'", relembrou Ellie após ver a segunda audição de Courteney.

Por sorte, Jennifer Aniston conseguiu um contrato para Friends a tempo de deixar a série da CBS, “Muddling Through", o que significava que o papel de Rachel quase precisou ser relançado.

Matthew Perry e Matt LeBlanc foram os últimos a serem escolhidos, mas suas audições ajudaram a definir o elenco. "Quando Matthew Perry ou Matt LeBlanc entraram e trouxeram algo um pouco diferente, você pensa: 'Oh meu Deus, isso é perfeito!'", disse Ellie.