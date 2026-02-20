Morte de Eric Dane: relembre famosos que também enfrentaram a ELA

Siga o A TARDE no Google

ELA afeta o sistema nervoso ao provocar a perda progressiva dos neurônios motores - Foto: Divulgação

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) voltou ao centro das atenções após o ator Eric Dane revelar o diagnóstico da doença e falecer ontem, 19, apenas dez meses depois de tornar a condição pública, reacendendo o debate sobre uma enfermidade degenerativa que já atingiu diversas figuras conhecidas mundialmente.

Degenerativa e sem cura, a ELA afeta o sistema nervoso ao provocar a perda progressiva dos neurônios motores, comprometendo funções essenciais como falar, andar, engolir e respirar.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o avanço do quadro, pacientes passam a depender de suporte médico e terapias para preservar a qualidade de vida, já que ainda não existe tratamento capaz de interromper a progressão da doença.



Ao longo dos anos, a condição atingiu nomes conhecidos do público em diferentes áreas. Casos recentes e históricos ajudam a ampliar a visibilidade sobre uma realidade que ainda permanece silenciosa para milhares de famílias, reforçando a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento especializado e do avanço das pesquisas científicas.

5 famosos que também morreram após diagnóstico de ELA

Stephen Hawking

Stephen Hawking foi um dos cientistas mais importantes do século 20 | Foto: AFP

Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos. Os médicos estimaram pouco tempo de vida, mas ele contrariou todas as expectativas.



Ao longo de mais de cinco décadas convivendo com a doença, Hawking se tornou símbolo de superação. Com auxílio de tecnologias de comunicação desenvolvidas com apoio de pesquisadores, conseguiu continuar produzindo ciência, escrevendo livros e participando ativamente do debate público. Ele morreu em 2018, aos 76 anos.

Washington Santos

Washington Santos brilhou com a camisa do Fluminense | Foto: Reprodução | Redes sociais

Ídolo do futebol brasileiro nos anos 1980, Washington brilhou com a camisa do Fluminense e formou, ao lado de Assis, a histórica dupla apelidada de “Casal 20”. Também passou por clubes como Corinthians e Athletico Paranaense, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira.



O ex-atacante recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição.

Alexandra Szafir

Alexandra Szafir foi diagnosticada com ELA em 2005 | Foto: Reprodução | Redes sociais

Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo com a progressão da doença e a necessidade de cadeira de rodas, ela não abandonou a profissão.



Com o auxílio de tecnologias assistivas que captavam movimentos oculares, continuou escrevendo artigos e livros, mantendo atuação ativa na área jurídica. Alexandra morreu em 2016, após mais de uma década convivendo com a doença.

David Niven

David Niven viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983 | Foto: Divulgação

Astro do cinema clássico, David Niven foi um dos grandes nomes de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Vidas Separadas em 1958, ele marcou época com seu estilo elegante e sofisticado.



Nos anos 1980, passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983.

Kenneth Mitchell

Kenneth Mitchell foi diagnosticado com ELA em 2018 | Foto: Divulgação

Diagnosticado com ELA em 2018, Kenneth Mitchell tornou pública a doença dois anos depois, ao relatar o impacto da notícia. Conhecido por Star Trek: Discovery e pelo filme Capitã Marvel, ele passou a usar cadeira de rodas em 2019, mas seguiu atuando, a série adaptou seu personagem para refletir sua condição.



Nos estágios finais, perdeu a fala, mantendo contato com fãs pelas redes sociais. O ator morreu em 24 de fevereiro de 2024, aos 49 anos, deixando a esposa, Susan May Pratt, e dois filhos.