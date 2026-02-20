Menu
LUTO

Morte de Eric Dane: relembre famosos que também enfrentaram a ELA

Do cinema à ciência e ao futebol, histórias de figuras públicas ajudam a dar visibilidade à doença neurodegenerativa ainda pouco compreendida

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/02/2026 - 12:18 h | Atualizada em 20/02/2026 - 12:41

ELA afeta o sistema nervoso ao provocar a perda progressiva dos neurônios motores
ELA afeta o sistema nervoso ao provocar a perda progressiva dos neurônios motores

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) voltou ao centro das atenções após o ator Eric Dane revelar o diagnóstico da doença e falecer ontem, 19, apenas dez meses depois de tornar a condição pública, reacendendo o debate sobre uma enfermidade degenerativa que já atingiu diversas figuras conhecidas mundialmente.

Degenerativa e sem cura, a ELA afeta o sistema nervoso ao provocar a perda progressiva dos neurônios motores, comprometendo funções essenciais como falar, andar, engolir e respirar.

Leia Também:

Morre Eric Dane, ator de ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Euphoria’, aos 53 anos
Conheça Esclerose Lateral Amiotrófica, doença que matou Eric Dane
5 filmes novos e em alta na Netflix que você precisa ver agora

Com o avanço do quadro, pacientes passam a depender de suporte médico e terapias para preservar a qualidade de vida, já que ainda não existe tratamento capaz de interromper a progressão da doença.

Ao longo dos anos, a condição atingiu nomes conhecidos do público em diferentes áreas. Casos recentes e históricos ajudam a ampliar a visibilidade sobre uma realidade que ainda permanece silenciosa para milhares de famílias, reforçando a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento especializado e do avanço das pesquisas científicas.

5 famosos que também morreram após diagnóstico de ELA

Stephen Hawking

Stephen Hawking foi um dos cientistas mais importantes do século 20
Stephen Hawking foi um dos cientistas mais importantes do século 20 | Foto: AFP

Um dos cientistas mais importantes do século 20, Stephen Hawking recebeu o diagnóstico ainda muito jovem, aos 21 anos. Os médicos estimaram pouco tempo de vida, mas ele contrariou todas as expectativas.

Ao longo de mais de cinco décadas convivendo com a doença, Hawking se tornou símbolo de superação. Com auxílio de tecnologias de comunicação desenvolvidas com apoio de pesquisadores, conseguiu continuar produzindo ciência, escrevendo livros e participando ativamente do debate público. Ele morreu em 2018, aos 76 anos.

Washington Santos

Washington Santos brilhou com a camisa do Fluminense
Washington Santos brilhou com a camisa do Fluminense | Foto: Reprodução | Redes sociais

Ídolo do futebol brasileiro nos anos 1980, Washington brilhou com a camisa do Fluminense e formou, ao lado de Assis, a histórica dupla apelidada de “Casal 20”. Também passou por clubes como Corinthians e Athletico Paranaense, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

O ex-atacante recebeu o diagnóstico de ELA em 2009. Com o avanço da doença, passou a ter limitações motoras severas e dificuldades na fala. Ele morreu em 2014, após cinco anos enfrentando a condição.

Alexandra Szafir

Alexandra Szafir foi diagnosticada com ELA em 2005
Alexandra Szafir foi diagnosticada com ELA em 2005 | Foto: Reprodução | Redes sociais

Advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir, Alexandra foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo com a progressão da doença e a necessidade de cadeira de rodas, ela não abandonou a profissão.

Com o auxílio de tecnologias assistivas que captavam movimentos oculares, continuou escrevendo artigos e livros, mantendo atuação ativa na área jurídica. Alexandra morreu em 2016, após mais de uma década convivendo com a doença.

David Niven

David Niven viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983
David Niven viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983 | Foto: Divulgação

Astro do cinema clássico, David Niven foi um dos grandes nomes de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Vidas Separadas em 1958, ele marcou época com seu estilo elegante e sofisticado.

Nos anos 1980, passou a apresentar sintomas como fraqueza muscular e dificuldades motoras. Diagnosticado com ELA, viveu cerca de três anos com a doença antes de morrer, em 1983.

Kenneth Mitchell

Kenneth Mitchell foi diagnosticado com ELA em 2018
Kenneth Mitchell foi diagnosticado com ELA em 2018 | Foto: Divulgação

Diagnosticado com ELA em 2018, Kenneth Mitchell tornou pública a doença dois anos depois, ao relatar o impacto da notícia. Conhecido por Star Trek: Discovery e pelo filme Capitã Marvel, ele passou a usar cadeira de rodas em 2019, mas seguiu atuando, a série adaptou seu personagem para refletir sua condição.

Nos estágios finais, perdeu a fala, mantendo contato com fãs pelas redes sociais. O ator morreu em 24 de fevereiro de 2024, aos 49 anos, deixando a esposa, Susan May Pratt, e dois filhos.

x