Mostra de Cinema de SP chega à 49ª edição com filmes imperdíveis

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, será exibido no evento

Quando chega meados de outubro, os cinéfilos mais antenados já sabem: é hora de se atualizar com alguns dos filmes mais aguardados do ano. A Mostra Internacional de SP começou na quarta-feira, 15, na capital paulista e segue até a quinta-feira, 31, exibindo mais de 370 títulos de mais de 80 países. Funciona como uma espécie de farol a destacar as obras que irão chamar a atenção do público nos próximos meses, até a temporada das grandes premiações anuais.

O evento tem sido também um chamariz interessante para a crescente produção brasileira. É uma janela fundamental para exibir filmes que já passaram em outros festivais ou mesmo para fazer sua estreia nacional lá – caso da produção baiana Revoada – Versão Steampunk, assinada por Ducca Rios (Meu Tio José).

A abertura, para convidados, aconteceu na noite de ontem com a exibição do longa espanhol Sirât, de Oliver Laxe, precedido pelo curta-metragem Como Fotografar um Fantasma, de Charlie Kaufman.

O cineasta norte-americano, mais conhecido pelo sucesso de Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, esteve presente na sessão e vai receber o Prêmio Leon Cakoff de reconhecimento pelo seu trabalho.

Mas a presença mais aguardada para este ano é a do cineasta iraniano Jafar Panahi, que vem apresentar seu mais novo longa, Foi Apenas um Acidente, filme ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano.

“Este é o ano dele e a gente está muito feliz que ele venha”, comemorou a diretora geral da Mostra, Renata de Almeida, em conversa exclusiva com A TARDE. “O Panahi esteve na Mostra com o primeiro longa dele, O Balão Branco (1995), e naquele ano ganhou a competição de novo diretores, o Walter Salles inclusive estava no júri”.

Renata lembrou que depois da vinda do Panahi a São Paulo, eles sempre mantiveram contato. Quando o realizador esteve preso no Irã, reprimido pelo duro regime teocrático do país, sua família e equipe voltaram à Mostra para receber prêmios e apoio. Agora, em liberdade, o cineasta vive uma fase esplendorosa, ainda que continue a denunciar as mazelas do Irã em suas obras.

Focos internacionais

O filme do Panahi é, certamente, um dos grandes destaques do ano. E ele encabeça uma lista de outros filmes muito aguardados que estarão na Mostra SP, como é o caso do sul-coreano No Other Choice, de Park Chan-wook, Pai Mãe Irmã Irmão, de Jim Jarmusch – Leão de Ouro no recém terminado Festival de Veneza, além do já citado Sirât.

Todos eles são fortes concorrentes para o próximo Oscar, e os falados em língua não-inglesa são adversários diretos do brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que também será exibido no evento paulista.

Outra força de produção e distribuição que se junta à Mostra é a da Netflix. Este ano, a gigante do streaming vai exibir lançamentos do seu catálogo, como Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro; O Filho de Mil Homens, de Daniel Rezende; a produção taiwanesa A Garota Canhota, de Shih-Ching Tsou; e ainda Jay Kelly, que será o filme de encerramento, dirigido por Noah Baumbach e protagonizado por George Clooney.

Além disso, a Netflix voltará a premiar um filme brasileiro para entrar no seu catálogo e ser exibido em diversos países do mundo. A diretora da Mostra lembrou que, na primeira edição deste prêmio, o escolhido foi o longa baiano Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges.

“O sotaque baiano agora está no mundo todo, olha que maravilha”, celebrou Renata. “O cinema brasileiro é quem sai ganhando com essa parceria. Desde que encerramos a Mostra anos atrás com Roma, do Cuarón, que era distribuído pela Netflix, que nossa parceria com eles só cresce”.

Mercado e reflexão

Dentro da programação da Mostra acontece também o Encontro de Ideias, que este ano chega à sua 5ª edição. Trata-se de um espaço voltado para o ambiente de mercado, para debates, masterclasses e encontros com profissionais do audiovisual, além de reuniões para negociações e apresentações de novos projetos para possíveis interessados.

“O Encontro de Ideias está crescendo a cada edição. Este ano tivemos a oportunidade de fazer a abertura do ano Brasil-Reino Unido. Cada vez mais, delegações de outros países têm procurado a Mostra para fazer parcerias e estimular coproduções em países estrangeiros”, destacou Renata.

Um dos destaques desta edição é a presença do escritor português Valter Hugo Mãe. Além de ser o autor de O Filho de Mil Homens, obra que ganha uma versão cinematográfica e estreia mundialmente na Mostra, Hugo Mãe também assina a programação visual e o cartaz oficial do evento, além de participar de uma masterclass e debates sobre seu trabalho. Haverá ainda a exibição do documentário De Lugar Nenhum, de Miguel Gonçalves Mendes, sobre o processo criativo do escritor.

“Até eu assistir ao documentário, eu não sabia que o Valter Hugo Mãe era artista plástico, um multiartista. Já queríamos exibir O Filho de Mil Homens e resolvemos convidá-lo para fazer o pôster, ele fez e mandou super rápido”, explicou a diretora da Mostra.

“O Brasil tem uma relação de amor com ele. E ele adora o Brasil também, já veio várias vezes aqui. Além disso, ele é muito engraçado. A gente já gosta do que ele escreve e quando ouvimos ele falar, é um sonho”, definiu Renata.

Para fechar a proposta do Encontro de Ideias, na sessão de work in progress, dedicada a obras em fase de pré-produção, está o longa baiano O Sino, assinado por Isaac Donato. “O filme conta a história de uma menina de 10 anos que ajuda os pais na fabricação de fogos pirotécnicos”, explicou o diretor. Parceria entre a MAA Filmes e a Donato Filmes, é a única produção do Nordeste selecionada para esta seção.

