Mostra de Cinemas Africanos agita Salvador com atividades gratuitas

Salvador será palco de mais uma edição da Mostra de Cinemas Africanos entre os dias 17 e 24 de setembro, ocupando o Cineteatro 2 de Julho, o Saladearte Cinema da UFBA e o Cinema do Museu.

Ao todo, serão exibidos 12 longas e sete curtas de nove países africanos, com ingressos gratuitos ou a R$ 15. Além das exibições, o evento reúne mesas de discussão, atividades formativas e debates com mais de 15 convidados, entre cineastas e realizadores africanos.

A abertura acontece no dia 17, às 19h, no Cineteatro 2 de Julho (entrada gratuita), com a exibição do filme senegalês Demba (2024), de Mamadou Dia. A obra, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim, atravessa vínculos familiares, luto e religiosidade, apresentando ao público aspectos culturais e sociais do Senegal.



Outro destaque é o Naija Focus, eixo dedicado ao cinema nigeriano contemporâneo. Serão cinco longas e seis curtas inéditos no Brasil, produzidos entre 2023 e 2025. Essa curadoria ganha relevância especial após o acordo de coprodução audiovisual firmado entre Brasil e Nigéria em junho, refletindo um momento simbólico de aproximação entre os dois países.

As produções abordam temas urbanos, crítica social e experimentações estéticas, revelando uma nova geração de cineastas que desafia representações convencionais.

A Mostra homenageia ainda o pesquisador marfinense Mahomed Bamba, professor da UFBA e referência nos estudos sobre cinemas africanos no Brasil. Uma sessão especial e um minicurso gratuito, ministrado por Jusciele Oliveira e Morgana Gama, destacam sua trajetória intelectual e influência acadêmica.

Integrando o evento, os Encontros do Audiovisual Brasil-África acontecem de 15 a 19 de setembro, reunindo mais de 40 profissionais africanos e brasileiros. A programação inclui discussões sobre circulação, produção e estratégias de audiência, buscando fortalecer parcerias para ampliar a presença de filmes africanos no Brasil e de produções brasileiras no continente.

As atividades formativas incluem uma masterclass de roteiro com Mamadou Dia, além do Laboratório Crítico, conduzido pelo jornalista Adolfo Gomes. Ambas são gratuitas, com inscrições online, e acontecem no Auditório Makota Valdina (Arquivo Público de Salvador).

Programação

Mostra de Cinemas Africanos 2025 – Salvador (BA): 17 a 24 de setembro

Abertura: 17/09 (quarta), 19h, Cineteatro 2 de Julho (gratuito)

17/09 (quarta), 19h, Cineteatro 2 de Julho (gratuito) Exibição de filmes: Cineteatro 2 de Julho – Gratuito; Saladearte Cinema da UFBA e Cinema do Museu – Ingressos R$ 15

Lista completa de filmes em exibição:

Atividades formativas:

Laboratório Crítico – Adolfo Gomes

Datas: 15, 16, 17, 22 e 24/09, 9h30 às 12h30 – Gratuito, 20 vagas

15, 16, 17, 22 e 24/09, 9h30 às 12h30 – Gratuito, 20 vagas Local: Auditório Makota Valdina – Casa das Histórias/Arquivo Público de Salvador

Auditório Makota Valdina – Casa das Histórias/Arquivo Público de Salvador Inscrição: Even3

Masterclass Salcine – “Roteiro, comunidade e conflito: uma conversa com Mamadou Dia”

Datas: 18/09 – Horário a confirmar – Gratuito, 50 vagas

18/09 – Horário a confirmar – Gratuito, 50 vagas Inscrição: Even3

Minicurso “Cinemas Africanos por Mahomed Bamba” – Jusciele Oliveira e Morgana Gama