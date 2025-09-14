INTERNACIONAL
Mostra de Cinemas Africanos agita Salvador com atividades gratuitas
Oito dias de filmes, debates e encontros aproximam Brasil e África em uma programação intensa e gratuita ou a preços populares
Por Beatriz Santos
Salvador será palco de mais uma edição da Mostra de Cinemas Africanos entre os dias 17 e 24 de setembro, ocupando o Cineteatro 2 de Julho, o Saladearte Cinema da UFBA e o Cinema do Museu.
Ao todo, serão exibidos 12 longas e sete curtas de nove países africanos, com ingressos gratuitos ou a R$ 15. Além das exibições, o evento reúne mesas de discussão, atividades formativas e debates com mais de 15 convidados, entre cineastas e realizadores africanos.
Leia Também:
A abertura acontece no dia 17, às 19h, no Cineteatro 2 de Julho (entrada gratuita), com a exibição do filme senegalês Demba (2024), de Mamadou Dia. A obra, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim, atravessa vínculos familiares, luto e religiosidade, apresentando ao público aspectos culturais e sociais do Senegal.
Outro destaque é o Naija Focus, eixo dedicado ao cinema nigeriano contemporâneo. Serão cinco longas e seis curtas inéditos no Brasil, produzidos entre 2023 e 2025. Essa curadoria ganha relevância especial após o acordo de coprodução audiovisual firmado entre Brasil e Nigéria em junho, refletindo um momento simbólico de aproximação entre os dois países.
As produções abordam temas urbanos, crítica social e experimentações estéticas, revelando uma nova geração de cineastas que desafia representações convencionais.
A Mostra homenageia ainda o pesquisador marfinense Mahomed Bamba, professor da UFBA e referência nos estudos sobre cinemas africanos no Brasil. Uma sessão especial e um minicurso gratuito, ministrado por Jusciele Oliveira e Morgana Gama, destacam sua trajetória intelectual e influência acadêmica.
Integrando o evento, os Encontros do Audiovisual Brasil-África acontecem de 15 a 19 de setembro, reunindo mais de 40 profissionais africanos e brasileiros. A programação inclui discussões sobre circulação, produção e estratégias de audiência, buscando fortalecer parcerias para ampliar a presença de filmes africanos no Brasil e de produções brasileiras no continente.
As atividades formativas incluem uma masterclass de roteiro com Mamadou Dia, além do Laboratório Crítico, conduzido pelo jornalista Adolfo Gomes. Ambas são gratuitas, com inscrições online, e acontecem no Auditório Makota Valdina (Arquivo Público de Salvador).
Programação
Mostra de Cinemas Africanos 2025 – Salvador (BA): 17 a 24 de setembro
- Abertura: 17/09 (quarta), 19h, Cineteatro 2 de Julho (gratuito)
- Exibição de filmes: Cineteatro 2 de Julho – Gratuito; Saladearte Cinema da UFBA e Cinema do Museu – Ingressos R$ 15
- Programação completa: no site
Lista completa de filmes em exibição:
Atividades formativas:
Laboratório Crítico – Adolfo Gomes
- Datas: 15, 16, 17, 22 e 24/09, 9h30 às 12h30 – Gratuito, 20 vagas
- Local: Auditório Makota Valdina – Casa das Histórias/Arquivo Público de Salvador
- Inscrição: Even3
Masterclass Salcine – “Roteiro, comunidade e conflito: uma conversa com Mamadou Dia”
- Datas: 18/09 – Horário a confirmar – Gratuito, 50 vagas
- Inscrição: Even3
Minicurso “Cinemas Africanos por Mahomed Bamba” – Jusciele Oliveira e Morgana Gama
- Datas: 22 a 24/09, 13h às 16h – Gratuito, 50 vagas
- Local: Auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA
- Inscrição: Even3
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes