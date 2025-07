Netflix confirma terceira temporada de série famosa; saiba qual

Anúncio da renovação veio antes da estreia da segunda temporada - Foto: Divulgação

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 23, que Wandinha, série inspirada na personagem da Família Addams, foi renovada para a terceira temporada. A novidade foi confirmada antes mesmo da estreia da segunda parte da história, que será lançada em dois blocos: os quatro primeiros episódios chegam à plataforma em 6 de agosto, e os demais em 3 de setembro.

Desde sua estreia em 23 de novembro de 2022, Wandinha bateu recordes e se consolidou como a série de língua inglesa mais popular da história da Netflix, com 252,1 milhões de visualizações em 91 dias.

A produção alcançou o topo do Top 10 Global por seis semanas consecutivas, foi assistida em mais de 90 países e ultrapassou a marca de 1 bilhão de horas vistas em apenas três semanas.

Wandinha foi renovada para a terceira temporada | Foto: Divulgação

Sobre a renovação, os criadores da série, Alfred Gough e Miles Millar, afirmaram “Tem sido um prazer sombrio ver a Wandinha lançar seu feitiço sobre o público ao redor do mundo – com uma ironia de cada vez. Estamos super empolgados por ela estar de volta para perambular pelos corredores de Nunca Mais na terceira temporada. Dessa vez, ela vai desvendar ainda mais segredos sinistros da escola – e se aprofundar ainda mais nas catacumbas da família Addams".



Bela Bajaria, chefe de conteúdo global da Netflix, também destacou o impacto da série: “O impacto inegável de Wandinha repercutiu imediatamente entre os fãs do mundo todo, levando a série ao topo de nossos rankings como a série de língua inglesa mais popular da história, além de impulsionar tendências culturais”.

Na segunda temporada, Wandinha Addams (Jenna Ortega) retorna à Escola Nunca Mais, onde enfrentará novos inimigos e antigos fantasmas do passado. De acordo com a sinopse oficial, ela lidará com família, amigos e adversários em um novo mistério sobrenatural. A direção continua com Tim Burton, e os roteiros seguem sob o comando de Gough e Millar.

Mais detalhes sobre a terceira temporada ainda serão divulgados.