Netflix e mais: 10 novidades imperdíveis que chegaram no streaming

Setembro mal chegou e já trouxe uma série de novidades para as plataformas de streaming. Aplicativos como Netflix, HBO Max, Disney + e Prime Video anunciaram as datas de suas novas produções ou novas temporadas de séries já queridinhas pelo público.

As opções disponíveis passeiam por diversos gêneros, como suspense e drama, passando por super-heróis e comédia, opções para todos os gostos, garantindo a maratona do final de semana.

Confira a lista completa:

Wandinha (parte 2) - Netflix

Uma das séries mais famosas da Netflix retorna ao streaming no dia 3 de setembro. A segunda parte da segunda temporada da trama será marcada por uma série de emoções como o retorno da Diretora Weems , personagem que havia morrido no final da primeira temporada.

Task - HBO Max

Mark Ruffalo é a estrela da nova série da HBO Max, que estreia no feriado de 7 de setembro. A trama de ação é voltada para um agente do FBI, responsável pela liderança de uma força-tarefa especial contra um criminoso que orquestra roubos a casas de drogas.

Only Murders in the Building (5ª temporada) - Disney +

Série estrelada pela cantora e atriz Selena Gomez, Only Murders in the Building retorna em sua quinta temporada ao Disney + no dia 9 de setembro. O trio de podcasters e detetives amadores terá que descobrir quem matou o funcionário do prédio onde moram.

Gen V (2ª temporada) - Prime Video

Baseada no universo de The Boys, Gen V retorna em sua segunda temporada no dia 17 de setembro. A série se passa em uma universidade de super heróis, onde eles disputam o ranking de melhores notas, a fim de se juntarem aos Sete, equipe de heróis de elite da Vought.

The Morning Show (4ª temporada) - Apple TV+

Com data de estreia para 17 de setembro, a quarta temporada de The Morning Show volta a expor os desafios únicos de todos os funcionários e jornalistas que realizam o ritual diário da televisão.

Black Rabbit - Netflix

Outra trama de ação da Netflix com data de estreia para 18 de setembro, a nova minissérie conta a história de Jake Friedkin, dono de um restaurante famoso e bem-sucedido em Nova York, que tem sua paz encerrada após receber um pedido de ajuda do irmão, que enfrenta problemas com agiotas.

Slow Horses (5ª temporada) - Apple TV+

A série de espionagem com toques de drama e humor está de volta em sua quinta temporada. Com estreia prevista para o dia 24 de setembro, a produção conta a história de uma equipe de agentes da inteligência britânica que trabalha em um dos departamentos de pior reputação do MI5.

Alice in Borderland (3ª temporada) - Netflix

Inspirada em um mangá, Alice In Borderland retorna em sua terceira temporada no dia 25 de setembro. A história gira em torno das visões e pesadelos de Arisu e Usagi, que retornaram recentemente para o mundo real.

House of Guinness - Netflix

Nova produção da Netflix, House of Guinness conta parte da história da família Guinness, uma das mais conhecidas da Europa pela criação de cervejas. A trama se baseia na vida dos herdeiros de Sir Benjamin Guinness e estreia no dia 25 de setembro.

A Especialista - Apple TV+

Com muita ação e drama, a nova minissérie da Apple TV + acompanha a vida de uma investigadora que entra em grupos de ódio on-line para capturar extremistas e impedir que eles concretizem suas ameaças. Os primeiros episódios chegam ao aplicativo no dia 26 de setembro e os próximos serão lançados toda sexta-feira, até 7 de novembro.