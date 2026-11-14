Netflix explica motivo de ter ‘escondido’ documentário de Suzane von Richthofen

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O QUE O TEMPO NÃO APAGA

A Netflix se pronunciou após ser acusada de "esconder" o documentário "Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga", lançado na última quarta-feira, 11. A produção, que apresenta uma entrevista inédita com a mulher condenada pelo assassinato dos próprios pais, recebeu uma divulgação discreta da plataforma, em meio às críticas do público nas redes sociais.

Diferentemente de outros lançamentos, o serviço de streaming não promoveu ações de divulgação com a imprensa e disponibilizou o trailer apenas na segunda-feira, 9, dois dias antes da estreia.

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Procurada pela CNN Brasil, a Netflix afirmou que cada produção possui uma estratégia específica de lançamento e negou a existência de um modelo único de divulgação.

"Cada título tem uma campanha de lançamento própria e não existe um padrão único de divulgação", informou a empresa.

Perfil variável

A plataforma também explicou que a exibição dos títulos no catálogo varia conforme o perfil de cada assinante.

"Lançamentos da Netflix estão disponíveis para todos os assinantes, em todo o mundo. As recomendações são personalizadas e consideram vários fatores para ajudar cada pessoa a encontrar o que assistir, como o padrão de interação com o serviço, o que assinantes com gostos similares estão vendo e até o horário do acesso", acrescentou.

Documentário chegou ao topo dos mais assistidos

Apesar da divulgação limitada, o documentário despertou o interesse dos assinantes. Na quinta-feira, 12, a produção ocupava a primeira posição entre os filmes mais assistidos da Netflix no Brasil, conforme o ranking disponibilizado pela própria plataforma.

Segundo informações publicadas pela coluna F5, da Folha de S.Paulo, espectadores relataram dificuldades para encontrar o título no catálogo do serviço de streaming.

A estratégia de lançamento também chamou atenção pela diferença em relação à divulgação de outras produções sobre crimes de grande repercussão nacional.

Em 2025, por exemplo, o documentário Caso Eloá – Refém ao Vivo, sobre o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel, recebeu uma campanha com material para a imprensa, pôster oficial e diversas publicações nas redes sociais da Netflix.

No caso de Suzane, a plataforma não realizou ações semelhantes. A divulgação restrita ocorreu após manifestações contrárias à produção nas redes sociais, registradas desde o anúncio do documentário no início do ano.

A Netflix, entretanto, não confirmou que a repercussão negativa tenha motivado a estratégia adotada.

Suzane teria recebido R$ 500 mil por participação

Ainda segundo a coluna F5, Suzane von Richthofen recebeu aproximadamente R$ 500 mil para participar do documentário.

A informação foi divulgada em abril e aponta que outras pessoas ligadas à família também receberam pagamentos para conceder entrevistas ou autorizar a utilização de imagens.

Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, foi convidado a participar da produção, mas recusou. A intenção dos produtores era ouvir sua versão sobre declarações feitas pela irmã durante a entrevista, incluindo relatos sobre episódios recentes envolvendo os dois.

Trailer

Confira o trailer divulgado pela Netflix na última segunda-feira, 9.