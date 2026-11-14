Finalmente chegou o sábado e, com ele, a oportunidade de deixar as preocupações de lado e aproveitar algumas horas diante da televisão. Para quem está em busca de boas histórias, a Netflix reúne produções de diferentes gêneros que prometem prender a atenção do início ao fim.

Com tantas novidades e títulos disponíveis, escolher o que assistir pode se transformar em uma tarefa demorada. Afinal, o catálogo da plataforma é recheado de filmes e séries para todos os gostos, desde tramas emocionantes e histórias de sobrevivência até produções de terror, suspense e drama policial.

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É justamente nessas horas que uma boa curadoria faz a diferença. Em vez de perder tempo percorrendo as inúmeras opções do streaming, vale ficar de olho nas produções que já estão conquistando o público e aparecem entre os títulos em alta na plataforma.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com sete produções que estão no TOP 10 da Netflix e em alta no catálogo, reunindo quatro filmes e três séries curtas para quem deseja encontrar a próxima maratona sem complicação.

4 filmes para ver agora na Netflix

A Única Sobrevivente

Filme se encontra no TOP 10 da Netflix - Foto: Divulgação

Inspirado em uma história de sobrevivência, o filme acompanha Larisa (Nadezhda Kaleganova) e Vladimir Savitsky (Maksim Ivanov), um casal recém-casado que retorna da lua de mel em um voo comercial na União Soviética, em 1964. O que deveria ser apenas mais uma viagem se transforma em uma tragédia quando a aeronave colide com um bombardeiro da Força Aérea Soviética.

O acidente destrói o avião e deixa praticamente todos os passageiros mortos. Larisa, porém, consegue sobreviver à queda e desperta sozinha em meio aos destroços, cercada pela imensidão da floresta. Sem ajuda e diante de condições extremas, ela precisa encontrar forças para continuar viva e descobrir uma saída da mata.

O Natal Perfeito de Um Cachorro

Esse filme acaba de chegar à Netflix e é perfeito para toda a família - Foto: Divulgação

Para quem prefere uma história emocionante com clima natalino, O Natal Perfeito de Um Cachorro apresenta uma narrativa contada pela perspectiva de um basset hound idoso. A trama acompanha uma família que enfrenta um momento delicado depois que a Sra. Goss entra em coma, colocando todos diante de uma situação difícil.

Com sua sabedoria, o cachorro encontra uma maneira inesperada de tentar aproximar novamente os familiares durante as festas de fim de ano. Para isso, conta com a ajuda de um novo integrante da casa, um filhote de corgi que chega em um momento decisivo.

Um Bom Advogado

Estrelado por Laurent Lafitte, filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza - Foto: Divulgação

Misturando drama, tensão e recomeços, Um Bom Advogado acompanha um profissional que vê sua carreira desmoronar depois de sofrer uma overdose dentro do tribunal. Após passar uma temporada em uma clínica de reabilitação, ele precisa enfrentar as consequências de suas escolhas e tentar recuperar o espaço que perdeu na profissão.



Ao receber uma última oportunidade para voltar a exercer a advocacia, o protagonista tem apenas uma semana para provar que ainda é capaz de atuar. Com a ajuda de uma jovem estagiária, ele precisa preparar a própria defesa em um caso que pode definir seu futuro, enquanto luta contra o tempo e os próprios limites.

Allen

Filme de ficção científica e aventura é a grande novidade da semana na Netflix - Foto: Divulgação

Uma amizade inesperada com um extraterrestre é o ponto de partida de Allen. A produção acompanha Petey (T.J. Power), um homem adulto que, mesmo depois de duas décadas, ainda não esqueceu o encontro que teve na infância com um alienígena chamado Allen.

O antigo companheiro desapareceu sem se despedir, mas retorna inesperadamente com um motivo bastante complicado. Dessa vez, ele guarda um segredo capaz de mudar o destino de toda a humanidade. Para enfrentar o que está por vir, Petey precisará finalmente amadurecer e ajudar o amigo extraterrestre.

3 séries curtas para ver agora na Netflix

Anestesia

Minissérie é uma das apostas da Netflix para 2026 - Foto: Divulgação

Para os fãs de dramas médicos, Anestesia apresenta a história de um neurocirurgião brilhante e arrogante que vê sua carreira internacional desmoronar após uma cirurgia malsucedida. Obrigado a deixar a elite médica da capital, ele encontra uma oportunidade de recomeçar em um hospital de uma pequena cidade.

Longe da estrutura sofisticada à qual estava acostumado, o médico precisa lidar com recursos limitados, dilemas éticos e a desconfiança dos novos colegas. Entre procedimentos arriscados e conflitos com a direção da instituição, ele também terá de enfrentar os próprios erros e questionar o verdadeiro significado de sua ambição.

O Corpo

Série é perfeita para quem busca uma novidade para maratonar durante o final de semana - Foto: Divulgação

Misturando terror e suspense adolescente, O Corpo se passa em uma escola católica onde um grupo de amigas costuma desafiar as regras da instituição. Durante um ritual de iniciação para uma equipe de dança, algo inesperado acontece: as jovens começam a ter visões proféticas que despertam medo e curiosidade entre os moradores da cidade.

Com a descoberta dos acontecimentos, a população passa a interpretar as visões de diferentes maneiras, dando início a uma onda de histeria coletiva. Com oito episódios, a produção combina elementos de filmes adolescentes e thrillers dos anos 1990 e 2000 para explorar como o medo e as crenças podem transformar o comportamento de uma comunidade.

O Crime de Pazos

Minissérie é uma das grandes apostas da Netflix para 2026 - Foto: Divulgação

Inspirada em um caso real ocorrido em 2015, na Espanha, O Crime de Pazos acompanha uma investigação policial que começa após um ataque brutal contra Irene, moradora de um pequeno e tranquilo vilarejo de Pazos, em Ourense. Inicialmente tratado como um possível roubo, o crime desperta a desconfiança do sargento da Guarda Civil Elías (Tristán Ulloa).



Enquanto a vítima é levada às pressas para o hospital, o policial passa a suspeitar que o verdadeiro responsável seja Aniceto (Miguel Borines), marido de Irene. Mesmo com as pistas apontando para ele, o suspeito está foragido, e Elías precisa aprofundar as investigações em uma busca que também representa um confronto com o próprio sistema.