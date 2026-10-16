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PESOU NO BOLSO

Netflix fica mais cara no Brasil e assinatura passa de R$ 70

Reajuste foi feito nesta semana pela plataforma

Edvaldo Sales
Por
Reajuste foi feito nesta semana pela plataforma
Reajuste foi feito nesta semana pela plataforma - Foto: AFP

Os assinantes da Netflix vão precisar pagar mais caro a partir de agora. Isso porque os preços dos planos subiram no Brasil. A plataforma reajustou, nesta semana, os valores das assinaturas, que agora chegam a R$ 71,90 por mês.

O plano mais barato, com anúncios, passou de R$ 20,90 para R$ 25,90 mensais. O plano padrão subiu de R$ 44,90 para R$ 51,90. Já o premium passou de R$ 59,90 para R$ 71,90.

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O último aumento de preços da plataforma no Brasil havia sido em maio de 2024, quando os planos subiram cerca de 12%. Na época, a empresa afirmou que os reajustes permitiam ampliar a oferta de filmes e séries aos assinantes.

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Reajuste e incertezas

O reajuste ocorre em meio à notícia de que a Netflix pretende demitir cerca de mil funcionários, o equivalente a 6% de sua força de trabalho global.

A rodada de cortes é a maior desde 2022, quando cerca de 450 funcionários foram dispensados após a plataforma registrar sua primeira queda no número de assinantes em mais de uma década.

Segundo a Variety, os cortes terão maior impacto nas equipes de produto, tecnologia, jurídico e RH. No comunicado, os executivos afirmaram que a empresa precisa manter disciplina na distribuição de seus recursos e funcionários.

“Nossa missão - entreter o mundo - é ambiciosa, e cumpri-la exige que sejamos disciplinados em relação a onde priorizamos nossos funcionários e recursos”, disseram.

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