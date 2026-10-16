Minissérie da Netflix alcança 16 milhões de views e 83% de aprovação

Finalmente sexta-feira! Com o fim de semana se aproximando, chega também a oportunidade de desacelerar a rotina e aproveitar o tempo livre com uma boa série. Para quem quer aproveitar o tempo livre sem passar horas procurando o que assistir, a Netflix esconde uma produção sul-coreana que reúne suspense policial, personagens complexos e acontecimentos capazes de mudar completamente o rumo da história.

Lançada em 2025, Carma continua sendo uma boa pedida para quem procura uma trama envolvente e rápida de acompanhar. Apesar de ter perdido espaço em meio à chegada de novos lançamentos, a produção conquistou 16,1 milhões de visualizações acumuladas até junho de 2025 e mantém 83% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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Com apenas seis episódios, que variam de 47 minutos a uma hora, a série permite acompanhar toda a história durante o fim de semana. É uma alternativa para quem quer fugir do tédio, descobrir uma trama diferente e mergulhar em um mistério que conecta personagens aparentemente desconhecidos por meio de decisões desastrosas.

Mas o que torna essa produção tão interessante vai além dos números. Com uma narrativa que mistura crimes, ganância, vingança e consequências imprevisíveis, a série aposta em uma estrutura que revela aos poucos como as vidas dos protagonistas se cruzam.

Qual é a história de Carma?

Baseada no webtoon de Choi Hee-seon, Carma acompanha seis pessoas cujos destinos se conectam de maneira inesperada. A trama começa com o resgate de um homem gravemente queimado após um incêndio. Quando ele chega ao hospital, sua identidade provoca uma reação surpreendente na médica responsável pelo atendimento, dando início a um mistério que se desenvolve ao longo dos episódios.

A narrativa retorna 15 dias no tempo para revelar os acontecimentos que levaram à tragédia. Entre os personagens está Park Jae-yeong (Lee Hee-joon), um homem endividado que toma uma decisão extrema para tentar resolver seus problemas financeiros.

A partir daí, criminosos, golpistas e pessoas aparentemente comuns passam a integrar uma rede de acontecimentos marcada por violência, culpa e consequências imprevisíveis.

Ao longo da história, diferentes personagens enfrentam dilemas que colocam em xeque suas escolhas. Enquanto alguns tentam escapar das dívidas, outros precisam lidar com traumas antigos ou se envolvem em situações perigosas na busca por uma vida melhor. Cada decisão contribui para aproximar essas pessoas de um destino que parece cada vez mais difícil de evitar.

Série aposta em suspense e reviravoltas

Um dos principais diferenciais de Carma está na maneira como a história é contada. Em vez de seguir uma sequência linear, a produção alterna perspectivas e períodos para mostrar gradualmente como acontecimentos aparentemente isolados estão conectados. No início, essa estrutura pode parecer confusa, mas as peças começam a se encaixar conforme os episódios avançam.

A narrativa também explora temas como ganância, medo, orgulho e as justificativas que as pessoas encontram para cometer atos moralmente questionáveis. Sem apresentar heróis completamente inocentes ou soluções simples, a série mostra como decisões tomadas em momentos de desespero podem desencadear consequências muito maiores do que o esperado.

Outro destaque está na mistura de gêneros. O suspense policial divide espaço com o drama e momentos pontuais de humor, sem perder o peso das situações apresentadas. Os cenários urbanos de Seul, os ambientes abandonados e os lugares associados aos crimes ajudam a construir uma atmosfera que acompanha a tensão crescente da história.

Elenco reúne nomes conhecidos das produções sul-coreanas

A série conta com Park Hae-soo, conhecido internacionalmente por Round 6, além de Shin Min-a, Lee Hee-joon, Park Ho-san e Lee Kwang-soo. O elenco dá vida a personagens que transitam entre diferentes posições dentro da trama, tornando difícil determinar quem é vítima e quem também contribuiu para os acontecimentos.

Escrita e dirigida por Lee Il-hyung, a produção utiliza as relações entre os protagonistas para construir uma história em que as consequências de uma escolha podem atingir pessoas que pareciam não ter qualquer ligação entre si. Essa conexão entre os personagens é essencial para o desenvolvimento do mistério e para as reviravoltas que surgem ao longo dos seis episódios.

A recepção também chama atenção: Carma registra 83% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Em números de audiência, a produção acumulou 16,1 milhões de visualizações até junho de 2025, reforçando o alcance da série entre os títulos sul-coreanos disponíveis no streaming.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de suspense policial, histórias fragmentadas e tramas que exigem atenção aos detalhes, Carma é uma opção interessante para aproveitar o fim de semana. A série aposta em personagens moralmente ambíguos, situações extremas e uma narrativa que conecta diferentes histórias sem entregar todas as respostas imediatamente.

Os seis episódios também favorecem quem procura uma produção que possa começar e terminar em poucos dias. Em vez de depender de várias temporadas para desenvolver seus mistérios, a trama concentra os conflitos em uma história marcada por crimes, mentiras, vingança e escolhas que cobram seu preço.

Mesmo após o lançamento de tantas novidades na Netflix, a série sul-coreana continua merecendo uma oportunidade. Para quem está em busca de algo diferente das produções mais convencionais e quer acompanhar uma história cheia de tensão e consequências inesperadas, Carma pode ser aquela descoberta escondida no catálogo que transforma o tempo livre em uma maratona envolvente.