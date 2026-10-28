Nova adaptação de clássico de Jane Austen ganha trailer na Netflix

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A Netflix divulgou o trailer da nova adaptação de Orgulho e Preconceito, romance clássico de Jane Austen. A minissérie estreia em 3 de dezembro, com seis episódios, e traz Emma Corrin (The Crown) como Elizabeth Bennet e Jack Lowden (Slow Horses) no papel do Sr. Darcy.

A produção tem roteiro de Dolly Alderton, autora de Tudo o Que Eu Sei Sobre o Amor, e direção de Euros Lyn, de Heartstopper.

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Na trama, as cinco irmãs Bennet enfrentam os desafios e as convenções sociais da época. Enquanto Jane (Freya Mavor) se apaixona pelo Sr. Bingley (Daryl McCormack), Elizabeth desenvolve uma relação conflituosa com Darcy, marcada por julgamentos precipitados, diferenças sociais e sentimentos inesperados.

O elenco ainda reúne Olivia Colman (Fleabag), Rufus Sewell (A Diplomata) como Sr. Bennet, Louis Partridge (Enola Holmes) como Sr. Wickham e Fiona Shaw (Andor) como Lady Catherine de Bourgh.

Publicado originalmente em 1813, Orgulho e Preconceito é um dos romances mais conhecidos da literatura inglesa e já ganhou diversas adaptações para o cinema e a televisão.

Veja o trailer de Orgulho e Preconceito