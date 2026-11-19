A semana está chegando à reta final, mas ainda dá tempo de encontrar uma história capaz de prender a atenção e transformar uma pausa na rotina em uma boa maratona.

Para quem procura uma trama criminal fora do convencional, a Netflix tem uma novidade que chegou ao catálogo na última quarta-feira, 18. Gordon mistura suspense, violência política e acontecimentos históricos ao acompanhar a trajetória de um ladrão que ascendeu a posições de poder durante um dos períodos mais sombrios da Argentina.

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Criada por Pablo Trapero, a minissérie de apenas sete episódios é protagonizada por Rodrigo de la Serna, conhecido por interpretar Palermo em La Casa de Papel. A narrativa acompanha Aníbal Gordon, personagem real que passou de pequenos crimes a uma atuação ligada à repressão e à violência paraestatal no país.

Quem foi Aníbal Gordon?

A produção parte de uma trajetória marcada por contradições. Na juventude, Gordon era conhecido por cometer furtos de automóveis, mas acabou se aproximando dos serviços de inteligência militar argentinos e se tornou uma figura associada aos grupos responsáveis pela violência política.

Em 1968, ele ingressou nos serviços de inteligência militar como agente secreto. Mais tarde, tornou-se uma das lideranças dos esquadrões da morte da Triple A, organização de extrema direita que atuou antes da ditadura militar.

Entre maio e novembro de 1976, também dirigiu o Automotores Orletti, um dos centros clandestinos de detenção e tortura mais violentos do regime.

É justamente essa transformação que movimenta a história: como um criminoso conseguiu conquistar influência e alcançar posições tão próximas do poder?

Argentina dos anos 1970 é cenário da trama

Ambientada entre 1970 e 1976, a série acompanha um país atravessado por conflitos políticos, repressão e violência paraestatal. Nesse contexto, os limites entre o crime organizado e as estruturas de poder se tornam cada vez mais difíceis de identificar.

A narrativa apresenta Gordon como um homem capaz de combinar charme, ambição e brutalidade. A aparente cordialidade do personagem contrasta com sua atuação criminosa, enquanto a violência ao redor dele constrói uma atmosfera de ameaça constante.

A produção também se conecta a um dos capítulos mais traumáticos da história argentina: a chamada Guerra Suja, período de perseguição, desaparecimentos forçados, prisões clandestinas e tortura que marcou o país.

Rodrigo de la Serna protagoniza a produção

À frente do elenco, Rodrigo de la Serna interpreta Aníbal Gordon. O ator retorna à Netflix depois de ganhar reconhecimento internacional como Palermo em La Casa de Papel.

A série tem criação, roteiro e direção de Pablo Trapero, que divide a codireção com Pablo Fendrik. Trapero também escreveu os episódios ao lado de Marcos Osorio Vidal, em colaboração com o jornalista investigativo Marcelo Larraquy, autor do livro biográfico que serviu de base para a produção.

As gravações aconteceram em 2025, em Buenos Aires e em regiões da província de Río Negro. A produção também chama atenção pela ambição cinematográfica: as filmagens se estenderam por sete meses e reuniram dois cineastas importantes do audiovisual argentino.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem busca algo inusitado e gosta de tramas criminais que vão além de investigações policiais convencionais.

Com apenas sete episódios, Gordon combina suspense, drama histórico e uma reflexão sobre a relação entre criminalidade e poder, acompanhando a trajetória de uma figura real ligada à violência política argentina.

A produção também surge como uma das apostas da Netflix para ampliar seu catálogo de histórias latino-americanas, com uma narrativa que revisita acontecimentos históricos a partir de um personagem controverso.