Nova série da Netflix traz suspense intenso em apenas 6 episódios

A noite de sexta-feira chegou e, com o fim de semana pela frente, muita gente aproveita para colocar uma nova série na lista. Para quem procura uma produção curta, cheia de suspense e reviravoltas, a Netflix acaba de lançar Não Tenho Medo, uma das estreias mais comentadas de 2026.

Disponível desde a última quarta-feira, 8, a série reúne seis episódios com duração entre 40 e 45 minutos. Ao todo, a maratona dura pouco menos de seis horas, sendo uma ótima opção para quem quer aproveitar um dia de folga ou o tempo livre do fim de semana e concluir toda a história no mesmo dia.

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Baseada no romance Io non ho paura, do escritor italiano Niccolò Ammaniti, a produção adapta a história para o México de 1986 e vem recebendo boa repercussão entre os fãs de thrillers psicológicos. A combinação entre drama, mistério e tensão emocional coloca a série entre os destaques recentes do catálogo da Netflix.

Um mistério muda a vida de um garoto

Ambientada em um pequeno povoado de Veracruz durante o verão de 1986, Não Tenho Medo acompanha Miguel, um menino de 10 anos que leva uma vida tranquila até encontrar outro garoto preso em um buraco escondido próximo de casa.

No primeiro momento, ele acredita estar diante de um fantasma. Pouco depois, descobre que Felipe é vítima de um sequestro.

A amizade criada entre os dois faz Miguel perceber que o crime pode estar ligado justamente às pessoas em quem sempre confiou.

Suspense vai além da investigação

Mais do que contar uma história sobre um desaparecimento, a minissérie acompanha a perda da inocência de uma criança diante da violência do mundo adulto.

Enquanto tenta salvar o novo amigo, Miguel passa a enfrentar segredos familiares, mentiras e uma comunidade marcada pelo silêncio, transformando um simples mistério em uma trama carregada de tensão psicológica.

Adaptação ganha novo cenário

A produção é inspirada no romance publicado por Niccolò Ammaniti em 2001, que também deu origem ao filme italiano Eu Não Tenho Medo, lançado em 2003.

Na versão da Netflix, a história deixa o interior da Itália para se passar no México durante a Copa do Mundo de 1986.

A mudança de cenário reforça o contraste entre um país vivendo um grande evento esportivo e uma pequena comunidade escondendo um crime devastador.

Vale a pena?

Para quem gosta de séries de suspense, dramas psicológicos e histórias repletas de mistérios, Não Tenho Medo é uma das melhores estreias da Netflix em 2026.

O formato enxuto permite concluir a maratona em menos de seis horas, tornando a produção uma excelente escolha para quem busca uma história intensa, emocionante e cheia de reviravoltas durante o fim de semana.