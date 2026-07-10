Só 8 episódios: série do Prime Video é ideal para uma maratona curta

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Sexta-feira chegou e, com o fim de semana batendo na porta, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para começar uma boa série.

Para quem procura uma produção envolvente, cheia de suspense e reviravoltas, o Prime Video tem uma das melhores opções do ano: Scarpetta: Médica Legista.

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Lançada em 2026, a produção conquistou espaço entre os thrillers mais comentados do streaming ao adaptar os livros de Patricia Cornwell.

Com apenas oito episódios de cerca de 50 minutos cada, a série pode ser maratonada em pouco menos de oito horas, tornando-se uma excelente escolha para assistir durante um dia de folga ou até mesmo ao longo do fim de semana.



Além da trama investigativa, outro destaque é o elenco liderado por Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, duas das atrizes mais premiadas de Hollywood. A combinação entre suspense psicológico, drama familiar e investigação criminal faz da série uma das produções mais elogiadas do Prime Video em 2026.

Mistério vai além da investigação

Na história, Nicole Kidman interpreta a renomada médica-legista Kay Scarpetta, que retorna para investigar uma sequência de crimes enquanto precisa lidar com acontecimentos do próprio passado. À medida que novas pistas surgem, antigos traumas voltam à tona e passam a influenciar cada decisão da protagonista.

A narrativa utiliza uma estrutura não linear, alternando entre o presente e acontecimentos de quase três décadas antes. Esse recurso amplia os mistérios da investigação e ajuda a explicar como eventos antigos continuam afetando a vida dos personagens.

Além de Nicole Kidman, a série conta com Jamie Lee Curtis em um papel central para os conflitos familiares que atravessam toda a narrativa. O elenco ainda reúne Bobby Cannavale, Ariana DeBose e Simon Baker, que ajudam a construir uma história marcada por personagens complexos e relações carregadas de tensão.

Thriller lembra um dos maiores sucessos do gênero

Embora a investigação dos assassinatos seja o eixo principal da trama, Scarpetta: Médica Legista também dedica espaço ao desenvolvimento emocional de seus protagonistas.

Por isso, a série vem sendo comparada por parte do público a produções como True Detective, principalmente pela combinação entre crimes, conflitos pessoais e um suspense construído de forma gradual, sem depender apenas das cenas de ação.

As reviravoltas também estão entre os pontos mais elogiados, assim como a direção e o cuidado na construção da atmosfera investigativa.

Vale a pena?

Para quem gosta de séries de suspense, investigações criminais e histórias cheias de mistérios, Scarpetta: Médica Legista é uma das melhores apostas disponíveis atualmente no Prime Video.

O formato enxuto, com oito episódios de aproximadamente 50 minutos, permite concluir toda a história em menos de oito horas, tornando a produção ideal para uma maratona durante um dia de folga ou para aproveitar o tempo livre no fim de semana.