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Nova série de ação do Prime Video alcança 1º lugar em 36 países

Produção de sucesso chegou ao topo da plataforma em países e aposta em oito episódios com muita ação

Beatriz Santos
Por
Cena de Neagley: Detetive Particular
Cena de Neagley: Detetive Particular - Foto: Divulgação

Se a ideia para este sábado é encontrar uma série que ajude a aproveitar algumas horas de descanso, o Prime Video acaba de ganhar uma opção que combina ação, suspense e investigação.

Neagley: Detetive Particular chegou à plataforma e rapidamente chamou atenção do público, alcançando o 1º lugar em 36 países, incluindo o Brasil. Com oito episódios de aproximadamente 45 minutos, a produção soma pouco mais de sete horas de duração e pode render uma maratona completa ou ser acompanhada aos poucos durante a semana.

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A série é o primeiro spin-off de Reacher e coloca Maria Sten novamente no papel de Frances Neagley, personagem que já havia conquistado espaço na produção principal.

O lançamento aconteceu próximo ao encerramento da quarta temporada de Reacher, com todos os episódios disponibilizados de uma só vez, estratégia que ajudou a colocar a novidade rapidamente entre os destaques do Prime Video.

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Série já está entre as mais assistidas

O sucesso inicial aparece também na recepção da produção. Atualmente no TOP 10 do Prime Video, Neagley: Detetive Particular registra 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 83% do público.

O desempenho chama ainda mais atenção por colocar o spin-off acima da própria série principal em determinados mercados. No Brasil, a produção chegou ao primeiro lugar da plataforma, superando Reacher no ranking.

Para quem quer fugir do tédio e aproveitar o dia diante da televisão, o formato também facilita a escolha. Cada capítulo tem, em média, 45 minutos, e os oito episódios totalizam pouco mais de sete horas. Assim, dá para assistir a alguns capítulos durante a semana ou reservar um período maior para uma maratona.

Uma nova investigação para Neagley

A história acompanha Frances Neagley, uma sargento-mestre aposentada do Exército dos Estados Unidos que trabalhou como policial militar e integrou a 110ª Unidade de Investigações Especiais ao lado de Jack Reacher.

Depois de deixar a carreira militar, ela passa a atuar como investigadora particular em Chicago. A tranquilidade, porém, não dura muito. Neagley descobre que um amigo de longa data morreu em circunstâncias suspeitas e decide investigar o caso por conta própria.

A busca por respostas rapidamente se transforma em uma investigação perigosa. Utilizando a experiência adquirida durante os anos no Exército e ao lado de Reacher, ela começa a seguir pistas que revelam ameaças cada vez maiores.

O caso coloca sua própria vida em risco e faz com que a protagonista precise usar inteligência, treinamento e experiência para descobrir o que realmente aconteceu.

Spin-off não tenta copiar Reacher

Apesar de compartilhar o mesmo universo, a nova produção procura estabelecer uma identidade própria. Neagley não é apresentada simplesmente como uma versão feminina de Jack Reacher.

A principal diferença está justamente na estrutura da história. Enquanto Reacher acompanha um protagonista que costuma chegar a uma nova cidade e se envolver em um caso antes de seguir viagem, Neagley tem uma ligação mais profunda com Chicago e com seu próprio passado.

A produção aproveita esse cenário para desenvolver aspectos pessoais da personagem que não tinham tanto espaço anteriormente. A relação com o pai e acontecimentos de sua infância ganham importância enquanto ela tenta solucionar um caso que possui uma ligação pessoal.

Essa abordagem também permite que a série trabalhe não apenas com investigação e ação, mas com relações que podem continuar sendo desenvolvidas caso novos episódios sejam produzidos.

Crimes, conspirações e muita ação

A investigação conduzida por Neagley envolve uma rede criminosa formada por diferentes personagens e interesses. Em vez de concentrar toda a ameaça em um único vilão, a produção amplia o mistério conforme novas peças começam a aparecer.

A protagonista também não trabalha completamente sozinha. Greyston Holt, Jasper Jones e Adeline Rudolph formam o grupo que a acompanha durante a investigação, contribuindo para equilibrar a personalidade mais reservada de Neagley.

A presença de Alan Ritchson como Jack Reacher funciona como uma conexão direta com a série original, mas sem retirar o protagonismo de Maria Sten. A participação do personagem é utilizada para reforçar que as duas produções fazem parte do mesmo universo, enquanto a nova história permanece centrada em Frances.

A ação, por sua vez, apresenta algumas diferenças em relação à produção principal. Neagley não possui a mesma força física e o porte de Reacher, fazendo com que os confrontos tenham uma dinâmica diferente. Em compensação, a série aposta mais na investigação e no trabalho conjunto entre os personagens.

Uma história com espaço para continuar

Outro diferencial está no fato de a série não adaptar diretamente nenhum dos livros de Lee Child. A história original dá aos criadores Nick Santora e Nicholas Wooton mais liberdade para desenvolver novos casos, relações e conflitos.

Essa escolha também permite que a produção construa uma trajetória própria para Neagley, sem precisar reproduzir acontecimentos já conhecidos pelos leitores da franquia.

A primeira temporada ainda mantém elementos reconhecíveis do universo de Reacher, mas procura ampliar esse mundo por meio de uma protagonista que já era conhecida pelo público e agora ganha uma história própria.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem gosta de tramas criminais, investigação e ação. Neagley: Detetive Particular reúne os elementos que ajudaram a tornar Reacher popular, mas tenta apresentá-los a partir de uma protagonista com personalidade, trajetória e conflitos próprios.

O formato de oito episódios também favorece quem quer uma série para começar agora e terminar rapidamente. Com capítulos de cerca de 45 minutos, é possível acompanhar alguns episódios por dia e concluir a temporada ao longo da semana ou aproveitar um dia livre para fazer uma maratona de pouco mais de sete horas.

Para quem procura uma produção de ação para ocupar o tempo livre, fugir do tédio e acompanhar uma investigação cheia de crimes, conspirações e ameaças, a nova série do Prime Video vale a pena ser vista.

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