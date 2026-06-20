Nova série viciante da Netflix vai salvar seu sábado do tédio (20/06)

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Finalmente chegou o sábado, e, com mais tempo livre na agenda, muita gente aproveita para colocar séries em dia. Para quem procura uma trama envolvente para começar hoje e seguir acompanhando ao longo dos próximos dias, a Netflix tem uma aposta que vem conquistando espaço rapidamente entre os assinantes.

Lançada em 2025, Perdendo o Juízo chegou recentemente ao catálogo brasileiro e já alcançou o TOP 10 da plataforma, ocupando atualmente a segunda posição entre as séries mais assistidas.

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Com episódios recheados de drama, investigação policial, conflitos pessoais e mistérios judiciais, a produção espanhola surge como uma opção ideal para quem gosta de histórias cheias de tensão, mas em um formato enxuto e fácil de maratonar.



Uma advogada que precisa reconstruir a própria vida

A protagonista da história é Amanda Torres, interpretada por Elena Rivera. Considerada uma das advogadas mais promissoras de Madri, ela vê sua trajetória profissional desmoronar após sofrer uma grave crise relacionada ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo durante uma audiência importante.

A situação afeta sua reputação e provoca mudanças profundas em sua vida pessoal e profissional. De repente, Amanda se vê afastada dos grandes casos e obrigada a recomeçar praticamente do zero.

Enquanto tenta lidar com sintomas como compulsão por simetria, organização excessiva e aritmomania, ela também enfrenta disputas envolvendo o ex-marido e a perda do prestígio que construiu ao longo dos anos.

Um assassinato muda tudo

O que já parecia uma situação difícil ganha contornos ainda mais dramáticos quando Daniela, irmã de Amanda, é acusada de assassinato.

A partir desse momento, a advogada assume o caso mais importante de sua carreira. Além de defender uma pessoa próxima, ela também enxerga na investigação uma oportunidade de recuperar a própria credibilidade.

O processo se transforma no eixo central da narrativa, misturando drama familiar, suspense e uma série de descobertas que ampliam os mistérios ao redor do crime.

Drama jurídico com investigação e mistério

Um dos diferenciais de Perdendo o Juízo está na combinação entre casos judiciais e uma trama contínua que se desenvolve ao longo dos episódios.

A série segue um formato semelhante ao de produções populares do gênero jurídico, apresentando novos desafios enquanto desenvolve um grande arco principal envolvendo Daniela e a tentativa de Amanda de provar sua inocência.

Ao mesmo tempo, a produção também explora os impactos do TOC na vida da protagonista, tratando a condição de forma séria e integrada à narrativa.

Sucesso antes mesmo de chegar à Netflix

Originalmente lançada na Espanha em março de 2025, a série rapidamente chamou atenção do público local. O desempenho positivo garantiu a renovação para uma segunda temporada poucos meses depois da estreia.

O sucesso foi um dos fatores que impulsionaram a chegada da produção ao catálogo da Netflix, onde a trama voltou a ganhar força e passou a conquistar novos espectadores em diferentes países.

Além de Elena Rivera, o elenco reúne nomes como Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Carol Rovira, María León, Dafne Fernández e Alfonso Lara.

Vale a pena?

Para quem busca uma série cheia de ação ou grandes reviravoltas a cada minuto, talvez existam opções mais impactantes no catálogo. Perdendo o Juízo aposta em uma construção mais tradicional, combinando drama pessoal, mistério criminal e conflitos judiciais.

Ainda assim, a produção se destaca pela protagonista carismática, pelo bom ritmo da investigação e pela forma respeitosa como aborda questões relacionadas à saúde mental.

Com apenas 10 episódios e uma história que equilibra drama, investigação policial e suspense, a série se encaixa perfeitamente entre aquelas produções fáceis de maratonar durante o sábado.