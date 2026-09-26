Novo filme criminal da Netflix para sua maratona de sábado (26/09)

O sábado, 26, chegou e, com mais tempo livre pela frente, aumenta a procura por filmes capazes de prender a atenção do início ao fim. Para quem gosta de histórias criminais, suspense e investigações inspiradas em acontecimentos reais, a Netflix acaba de ganhar uma produção que pode entrar na maratona do dia.

Unabomber chega ao catálogo com um elenco de peso e acompanha uma das caçadas mais conhecidas do FBI, partindo da trajetória de Theodore "Unabomber" Kaczynski.



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Uma das grandes promessas da Netflix para 2026, o filme acompanha diferentes momentos da vida de Kaczynski, desde sua passagem por Harvard como um jovem prodígio da matemática até a investigação que tentou localizar o responsável por uma série de atentados a bomba nos Estados Unidos.

Um jovem prodígio no centro da história

Nascido em 1942, Theodore Kaczynski entrou em Harvard aos 16 anos para estudar Matemática. O desempenho precoce fez com que fosse considerado um prodígio, mas sua trajetória tomou outro rumo depois que ele participou de experimentos psicológicos conduzidos pelo professor Henry Murray.

Segundo uma investigação publicada pela revista The Atlantic, os experimentos teriam relação com o controverso projeto MK Ultra. A experiência é apresentada na história como um dos elementos que antecederam o processo de isolamento cada vez maior vivido por Kaczynski.

Com o passar dos anos, ele passou a viver de maneira cada vez mais afastada da sociedade e desenvolveu uma visão anarquista marcada por teorias conspiratórias. Posteriormente, iniciou uma sequência de atentados a bomba que se estendeu por quase duas décadas.

O caso mobilizou o FBI em uma das maiores operações da história da instituição e transformou Kaczynski em uma das figuras criminosas mais conhecidas dos Estados Unidos.

O filme acompanha a caçada do FBI

A narrativa não se concentra apenas na juventude de Kaczynski. Décadas depois dos acontecimentos que marcaram sua trajetória, a história passa a acompanhar a investigação conduzida pelo FBI para encontrar o responsável pelos atentados.

Shailene Woodley interpreta Joanne Miller, agente encarregada de liderar a caçada ao Unabomber. A personagem passa a ocupar uma posição central na parte investigativa da trama, enquanto a equipe tenta reunir informações capazes de levar até o criminoso.

A narrativa, portanto, alterna entre a trajetória de Kaczynski e o trabalho das autoridades para identificá-lo, criando uma história que combina drama, investigação e suspense.

Russell Crowe está entre os grandes nomes

O elenco é um dos principais atrativos da produção. Jacob Tremblay interpreta Kaczynski e assume o papel durante a fase em que o personagem ainda era um jovem estudante.

Tremblay ficou conhecido ainda criança por sua atuação em O Quarto de Jack e, assim como o personagem que interpreta, destacou-se profissionalmente desde cedo.

Russell Crowe interpreta Henry Murray, professor responsável pelos experimentos psicológicos realizados com Kaczynski. Vencedor do Oscar e conhecido por trabalhos como Gladiador, o ator divide o protagonismo com Tremblay.

Shailene Woodley completa o trio principal como Joanne Miller, agente do FBI responsável pela investigação. Annabelle Wallis também integra o elenco.

Produção levou anos para chegar à Netflix

O projeto foi anunciado originalmente em 2020 e passou por um longo período de desenvolvimento antes de finalmente chegar ao público.

O roteiro é assinado por Sam Chalsen e Nelson Greaves, enquanto a direção ficou a cargo de Janus Metz Pedersen, cineasta que também comandou episódios de produções como True Detective e Andor.

A proposta é levar para as telas a trajetória de uma das figuras mais enigmáticas e perturbadoras do século XX, combinando acontecimentos da vida de Kaczynski com a investigação que levou à sua captura.

O resultado é um filme que utiliza uma história criminal real como ponto de partida para explorar tanto a formação do personagem quanto a operação criada para encontrá-lo.

Uma história real cercada de mistérios

Embora a investigação policial seja um dos eixos da produção, o filme também volta ao passado para mostrar os acontecimentos que antecederam a transformação de Kaczynski.

A passagem por Harvard, a relação com Henry Murray e o isolamento progressivo do personagem ajudam a construir a primeira parte da narrativa. Mais tarde, a investigação do FBI ganha espaço e coloca Joanne Miller no centro da busca pelo responsável pelos atentados.

Essa combinação faz com que o longa transite entre diferentes momentos da história, apresentando tanto a trajetória do criminoso quanto a tentativa das autoridades de interromper seus ataques.

Vale a pena?

Para quem gosta de tramas criminais, grandes elencos e histórias cheias de mistério, Unabomber vale entrar na lista para assistir neste sábado.

O filme reúne Russell Crowe, Jacob Tremblay e Shailene Woodley em uma história inspirada em acontecimentos reais e construída a partir de dois eixos: a trajetória de Theodore Kaczynski e a investigação do FBI para capturá-lo.

Com a estreia recente na Netflix, o longa chega como uma das grandes promessas da plataforma para 2026 e pode ser uma opção para quem quer aproveitar o tempo livre do sábado com uma produção criminal que combina investigação, suspense e uma história real que chocou os Estados Unidos.