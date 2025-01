‘O Auto da Compadecida’ 3 na Bahia? Atores fazem projeção

Matheus Nachtergaele e Selton Mello no set de ‘O Auto da Compadecida 2’ - Foto: Divulgação

‘O Auto da Compadecida 2’ chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quarta-feira, 25, após bater o recorde anual de pré-venda entre os filmes nacionais. Até o momento, foram 30 mil ingressos vendidos, segundo dados da plataforma Ingresso.com, que opera em salas por todo o Brasil.

Veja onde assistir ao ‘O Auto da Compadecida 2 em Salvador

Leia também:

>> “Não acho fundamental”, diz Matheus Nachtergaele sobre o Oscar

>> Elenco de ‘O Auto da Compadecida 2’ curte show no Rio Vermelho

>> Elenco de 'O Auto da Compadecida 2' faz pré-estreia em Salvador

Esse sucesso antes mesmo do longa ser lançado já abre espaço para discussões sobre uma possível continuação para expandir ainda mais o universo criado por Ariano Suassuna e, quem sabe, levar a história para outros cantos do Nordeste.

Questionados sobre a possibilidade de um possível ‘O Auto da Compadecida 3’ se passar na Bahia, os atores Matheus Nachtergaele, que eternizou o personagem João Grilo, e o baiano Luís Miranda, que interpreta o inédito Antônio do Amor no novo filme, demonstraram entusiasmo com a ideia.

“Poderia ser bem possível, porque o Nordeste tem características diferentes em cada estado e eu observo muito isso como ator. Mas há alguma coisa que também é parecida. Eu acho que o João Grilo e Chicó vivem num ambiente bem árido, talvez no interior da Bahia se pareça com esse ambiente de origem dos personagens de Ariano Suassuna”, pontuou Nachtergaele.

Já Luiz comentou: “Meu Deus! O Auto da Compadecida 3, se ele acontecesse na Bahia, seria um sururu de cabelo. Seria ali na Baixa dos Sapateiros [em Salvador], com muita correria, gritaria. Seria uma loucura. Mas eu acho que seria bem diferente e divertido, com toda certeza”.

Além de Luís e Nachtergaele, ‘O Auto da Compadecida 2’ conta com Selton Mello como Chicó e Taís Araújo como Nossa Senhora, substituindo Fernanda Montenegro que não pôde retornar para a sequência.

O elenco é composto também por Humberto Martins como Coronel Ernani; Fabiula Nascimento como Clarabela; Eduardo Sterblitch como Arlindo; Virgínia Cavendish como Rosinha; e Joaquim Brejeiro como Enrique Diaz.

O filme é dirigido por Guel Arraes e Flavia Lacerda. O roteiro é assinado por Arraes e João Falcão, com colaboração de Adriana Falcão e de Jorge Furtado.

Assista ao trailer de ‘O Auto da Compadecida 2’: