O dorama mais famoso de 2025 não é coreano e está na Netflix

Confira a produção que viralizou na web - Foto: Divulgação

Se você ainda não mergulhou no universo dos doramas chineses, 2025 pode ser o ano ideal para começar. A plataforma de streaming Viki, voltada ao segmento, registrou um aumento de mais de 20% no interesse do público brasileiro por C-Dramas: as produções chinesas estão cada vez mais atraentes, trazendo uma nova legião de fãs que está redescobrindo o potencial da dramaturgia oriental além da Coreia do Sul.

Entre os destaques do ano está ‘Quando Se Tem Mais Uma Chance', que conquistou o público com uma história sensível e madura. O dorama acompanha a repórter Wen Yifan, que reencontra sua paixão de juventude, Sang Yan, em um momento inesperado. O acaso os leva a dividir a mesma casa, reabrindo feridas antigas e reacendendo sentimentos mal resolvidos.

Com atuações marcantes de Zhang Ruonan e Bai Jingting, e uma direção delicada, a série é considerada um dos melhores lançamentos de 2025 e viralizou na web. Para muitos, inclusive, já superou as expectativas criadas por sucessos coreanos.

Quando Se Tem Mais Uma Chance é um spin-off

| Foto: Divulgação

Além da trama envolvente, o C-Drama é um spin-off de ‘Amor Oculto’, série de sucesso de 2023, e se aprofunda na vida do carismático Sang Yan. Ainda que não dependa do conhecimento prévio da série original, os fãs mais atentos serão presenteados com participações especiais e referências sutis.

Por que assistir Quando Se Tem Mais Uma Chance?

O elenco é outro trunfo poderoso da série. Estão na produção Bai Jingting, conhecido por papéis em ‘O Começo de Uma Nova Vida’ e ‘You Are My Hero', Zhang Ruonan, Edward Chen, famoso por ‘Seu Nome Gravado em Mim', Zhang Miaoyi, Zhai Xiaowen e Jeffrey Ngai.

Onde assistir Quando Se Tem Mais Uma Chance

| Foto: Divulgação

Quando Se Tem Mais Uma Chance tem 24 episódios no total, sendo 10 já disponíveis na Netflix.