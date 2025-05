O Eternauta: final explicado, destino de Clara e tudo sobre a série da Netflix

História começa quando uma neve misteriosa começa a cair sobre Buenos Aires - Foto: Reprodução

Lançada em 30 de abril pela Netflix, 'O Eternauta' é uma série de ficção científica baseada na icônica HQ argentina criada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López. Com mais de 50 anos de legado, a obra ganha nova vida no formato live-action com o aclamado ator Ricardo Darín no papel do protagonista Juan Salvo.

A história começa quando uma neve misteriosa começa a cair sobre Buenos Aires em pleno verão. A substância é letal extermina instantaneamente todos que têm contato com ela, mergulhando a capital argentina em caos absoluto.

[SPOILERS DA 1ª TEMPORADA DE O ETERNAUTA ABAIXO]

O que é a neve misteriosa de O Eternauta?

Logo nos primeiros episódios, a série revela que a neve é apenas o começo de uma invasão alienígena devastadora. Os poucos sobreviventes tentam se proteger com casacos, luvas e máscaras de gás, mas rapidamente percebem que essas medidas não bastam para enfrentar o verdadeiro inimigo.

Buenos Aires é isolada, sem possibilidade de fuga ou ajuda externa. Grupos de sobreviventes se formam, e a disputa por recursos transforma a cidade em um cenário de guerra e paranoia.

Juan Salvo e a busca por Clara

Juan Salvo, inicialmente protegido com outros em um abrigo, decide sair após saber que sua filha Clara (Mora Fisz) pode estar viva. Vemos Clara no começo da série com suas amigas, mas ela só reaparece no quarto episódio, trazendo suspense e mistério.

No caminho, Juan enfrenta combates contra criaturas com aparência de insetos. As forças militares não são páreo para os alienígenas, que controlam mentes humanas e resistem a quase tudo — exceto ao fogo.

Clara está viva em O Eternauta?

No quinto episódio, é confirmado que Clara está viva. No entanto, ela retorna usando equipamentos que parecem pertencer a Alfredo (César Troncoso), seu padrinho, e melhor amigo do pai. A adolescente apresenta lapsos de memória e não consegue explicar como sobreviveu ou o que aconteceu com seus amigos.

Outros personagens que o grupo encontra no caminho exibem comportamentos semelhantes, chegando ao ponto de enlouquecer e atacar seus próprios aliados.

O final de O Eternauta: o que realmente acontece?

No episódio final, os protagonistas conseguem enviar uma mensagem de rádio para possíveis sobreviventes. Em seguida, se abrigam em um prédio abandonado, onde um episódio tenso acontece: Lucas (Marcelo Subiotto) ataca Omar (Ariel Staltari) durante um jogo de cartas e foge para o telhado.

Lá, ele encontra Juan e começa a falar sobre "A Fundação", dizendo frases desconexas. Sem explicação clara, Lucas se joga do telhado, revelando um controle mental mais profundo exercido pelos alienígenas.

O mistério do estádio e a revelação sobre Clara

Nas cenas finais, Juan investiga as luzes vindas do estádio do River Plate. Lá, descobre um culto de humanos trabalhando para os invasores e vê uma figura gigante, com muitos dedos, aparentemente controlando essas pessoas — entre elas, Clara.

O episódio termina sem solução, mas deixa um gancho poderoso para a continuação. A série já foi renovada para a segunda temporada.