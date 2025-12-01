LANÇAMENTO
O filme de ação explosivo da Netflix que está dominando o TOP 10
Longa explosivo surpreende o público brasileiro e domina o ranking da plataforma
Por Beatriz Santos
O filme Onda de Violência, estrelado por Michael Jai White, estreou de forma discreta na Netflix, mas rapidamente surpreendeu ao alcançar o topo do ranking brasileiro apenas um dia após a chegada ao catálogo.
Agora, o longa segue firme entre os mais assistidos e ocupa a segunda posição do TOP 10, impulsionado por uma trama intensa, reviravoltas e um grande elenco de nomes conhecidos do gênero de ação.
Lançado na última sexta-feira, 28, Onda de Violência amanheceu no sábado, 29, em primeiro lugar entre os filmes mais vistos do país, superando títulos populares de Natal como Feliz Assalto! e Borbulhas de Amor.
A produção já havia passado por outras plataformas anteriormente, mas só com a estreia na Netflix conquistou grande destaque ao público geral.
Trama cheia de tensão
A história acompanha Pete (Michael Jai White), um assassino de aluguel experiente que decide mudar de vida e passa a frequentar reuniões dos Viciados em Trabalho Anônimos.
A escolha, vista como tentativa de equilíbrio emocional, acaba sendo interpretada como ameaça pelos chefes da organização criminosa para a qual trabalha, especialmente por Matteo Arcado (John Littlefield).
Quando suspeitam que Pete pode abandonar o grupo ou representar algum risco, seus superiores decretam uma caçada mortal. O protagonista então se torna alvo de outros assassinos, igualmente habilidosos e motivados pela recompensa oferecida por sua cabeça. A partir daí, começa uma corrida frenética pela sobrevivência, marcada por emboscadas, confrontos brutais e tensão constante.
Elenco popular e dedicado
Reconhecido por personagens marcados por combates corpo a corpo, Michael Jai White retorna ao estilo que o consagrou com cenas intensas, coreografias elaboradas e sequências de ação em ritmo acelerado.
O filme também conta com um grande elenco, incluindo Aimee Stolte, Dawn Olivieri, Aleks Paunovic, Benjamin Joel Arcé, Alex Mallari Jr., Damon Runyan e Jefferson Brown.
Dirigido por Michael Hamilton-Wright, que também assina o roteiro ao lado de Burton L. Warner e Christian Laughlin, Onda de Violência reúne produção de Jaclyne Bohn, David Cormican, Mark Montague e Anand Ramayya.
O filme combina ação visceral, humor ácido e uma trajetória marcada por decisões que colocam o protagonista diante do próprio passado.
