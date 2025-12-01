Menu
LANÇAMENTO

O filme de ação explosivo da Netflix que está dominando o TOP 10

Longa explosivo surpreende o público brasileiro e domina o ranking da plataforma

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

01/12/2025 - 17:38 h | Atualizada em 01/12/2025 - 17:52
Filme de ação alcançou rapidamente o TOP 10 da Netflix
O filme Onda de Violência, estrelado por Michael Jai White, estreou de forma discreta na Netflix, mas rapidamente surpreendeu ao alcançar o topo do ranking brasileiro apenas um dia após a chegada ao catálogo.

Agora, o longa segue firme entre os mais assistidos e ocupa a segunda posição do TOP 10, impulsionado por uma trama intensa, reviravoltas e um grande elenco de nomes conhecidos do gênero de ação.

Lançado na última sexta-feira, 28, Onda de Violência amanheceu no sábado, 29, em primeiro lugar entre os filmes mais vistos do país, superando títulos populares de Natal como Feliz Assalto! e Borbulhas de Amor.

A produção já havia passado por outras plataformas anteriormente, mas só com a estreia na Netflix conquistou grande destaque ao público geral.

Trama cheia de tensão

A história acompanha Pete (Michael Jai White), um assassino de aluguel experiente que decide mudar de vida e passa a frequentar reuniões dos Viciados em Trabalho Anônimos.

A escolha, vista como tentativa de equilíbrio emocional, acaba sendo interpretada como ameaça pelos chefes da organização criminosa para a qual trabalha, especialmente por Matteo Arcado (John Littlefield).

Quando suspeitam que Pete pode abandonar o grupo ou representar algum risco, seus superiores decretam uma caçada mortal. O protagonista então se torna alvo de outros assassinos, igualmente habilidosos e motivados pela recompensa oferecida por sua cabeça. A partir daí, começa uma corrida frenética pela sobrevivência, marcada por emboscadas, confrontos brutais e tensão constante.

Elenco popular e dedicado

Reconhecido por personagens marcados por combates corpo a corpo, Michael Jai White retorna ao estilo que o consagrou com cenas intensas, coreografias elaboradas e sequências de ação em ritmo acelerado.

O filme também conta com um grande elenco, incluindo Aimee Stolte, Dawn Olivieri, Aleks Paunovic, Benjamin Joel Arcé, Alex Mallari Jr., Damon Runyan e Jefferson Brown.

Dirigido por Michael Hamilton-Wright, que também assina o roteiro ao lado de Burton L. Warner e Christian Laughlin, Onda de Violência reúne produção de Jaclyne Bohn, David Cormican, Mark Montague e Anand Ramayya.

O filme combina ação visceral, humor ácido e uma trajetória marcada por decisões que colocam o protagonista diante do próprio passado.

