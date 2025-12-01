O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

O filme de suspense é um dos mais elogiados da Netflix - Foto: Divulgação

Lançado em 2020, O Diabo de Cada Dia é um dos thrillers mais interessantes e elogiados da Netflix, reunindo um elenco poderoso composto por Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Jason Clarke, Riley Keough, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen e Haley Bennett.

Dirigido por Antonio Campos e baseado no romance de Donald Ray Pollock, o filme apresenta uma narrativa inquietante ambientada no interior dos Estados Unidos, onde violência, fé distorcida e desespero se entrelaçam de forma brutal.

Entre os elementos que tornam o filme tão marcante está o confronto entre Holland e Pattinson. Tom Holland assume o papel de Arvin, um jovem carregado de traumas familiares e marcado pela violência que o cerca, enquanto Robert Pattinson interpreta o perturbador pastor Preston Teagardin, figura enigmática e desconfortante que intensifica o clima de tensão crescente ao longo da trama.

A história tem início em Knockemstiff, Ohio, onde Willard Russell (Bill Skarsgård), tomado pelo desespero diante da doença terminal da esposa, busca na religião uma última esperança.



Aos poucos, sua devoção se transforma em fanatismo, com orações que evoluem para sacrifícios, criando um ambiente opressivo que ameaça diretamente Arvin, que pode se tornar a última oferenda desse caminho sem retorno.

Durante sua jornada, Arvin se depara com figuras que tornam sua vida ainda mais perigosa. Ele cruza o caminho de um casal de assassinos perturbados formado por Jason Clarke e Riley Keough, além de enfrentar um xerife corrupto com um passado sombrio vivido por Sebastian Stan.

O filme também conta com cenas de grande impacto emocional e visual, como a marcante sequência da igreja com Harry Melling, que permanece gravada na memória do público muito depois da exibição.

Com uma ambientação sombria que cresce em intensidade, o longa constrói uma experiência opressiva e inesquecível. A narrativa se torna cada vez mais impactante conforme avança, explorando conflitos humanos profundos e a influência destrutiva da fé distorcida.

Além do elenco estrelado, a produção também conta com Jake Gyllenhaal entre os produtores, reforçando o nível elevado do projeto e consolidando o filme como uma das obras mais fortes do catálogo da Netflix.

