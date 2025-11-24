O filme de suspense polêmico baseado em fatos que você deve ver hoje

Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas - Foto: Divulgação

A busca por um bom filme de suspense ganhou um novo fôlego com a chegada de uma produção que, apesar de poderosa, passou quase invisível ao grande público. Segredos de um Escândalo ressurge como um dos filmes mais provocativos dos últimos anos, combinando desconforto, tensão e atuações de primeira linha, mesmo que muitos sequer saibam de sua existência nas plataformas de streaming.

Nos cinemas, longas de suspense com elencos de peso estão cada vez mais raros. Clássicos como Seven, As Duas Faces de um Crime e Zodíaco abriram caminho para narrativas mais voltadas a crimes reais, hoje populares em plataformas como a Netflix. Ainda assim, produções impactantes continuam surgindo, apenas têm recebido menos atenção do que merecem.

Inspirado em uma história real, o filme acompanha Gracie (Julianne Moore) e Joe (Charles Melton), marido 23 anos mais jovem com quem ela se envolveu quando ele tinha apenas 13 anos, um caso que causou escândalo nacional.

Duas décadas depois, prestes a ver os gêmeos entrarem no ensino médio, a tranquilidade do casal é abalada com a chegada da atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman), que decide estudar Gracie de perto para interpretá-la no cinema. A imersão extrema passa dos limites e desestabiliza toda a dinâmica familiar.



A força do longa está em suas atuações arrebatadoras e no roteiro multifacetado. A relação tensa entre Portman e Moore cria um clima quase insuportável de desconforto, enquanto os dilemas morais são apresentados em tons de cinza provocativos.

Charles Melton, inesperadamente, se torna o núcleo emocional da trama. Dirigido por Todd Haynes — cineasta por trás de Carol, Longe do Paraíso e O Preço da Verdade — o filme estreou no Festival de Cannes em 2023 e, mesmo com críticas positivas, continua pouco conhecido.

Segredos de um Escândalo estádisponível para compra ou aluguel no Prime Video e no Diamond Films+.