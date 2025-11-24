Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO STREAMING

O filme de suspense polêmico baseado em fatos que você deve ver hoje

Produção recente provoca debate, desconforto e tem passado despercebida pelo grande público

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/11/2025 - 15:50 h
Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas
Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas -

A busca por um bom filme de suspense ganhou um novo fôlego com a chegada de uma produção que, apesar de poderosa, passou quase invisível ao grande público. Segredos de um Escândalo ressurge como um dos filmes mais provocativos dos últimos anos, combinando desconforto, tensão e atuações de primeira linha, mesmo que muitos sequer saibam de sua existência nas plataformas de streaming.

Nos cinemas, longas de suspense com elencos de peso estão cada vez mais raros. Clássicos como Seven, As Duas Faces de um Crime e Zodíaco abriram caminho para narrativas mais voltadas a crimes reais, hoje populares em plataformas como a Netflix. Ainda assim, produções impactantes continuam surgindo, apenas têm recebido menos atenção do que merecem.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

5 filmes novos na Netflix para salvar você do tédio nesta semana
Cansou de Wicked? Veja 6 musicais viciantes na Netflix para ver hoje
O Agente Secreto conquista marco inédito e amplia corrida ao Oscar

Inspirado em uma história real, o filme acompanha Gracie (Julianne Moore) e Joe (Charles Melton), marido 23 anos mais jovem com quem ela se envolveu quando ele tinha apenas 13 anos, um caso que causou escândalo nacional.

Filme foi inspirado em uma história real
Filme foi inspirado em uma história real | Foto: Reprodução | Redes sociais, Divulgação

Duas décadas depois, prestes a ver os gêmeos entrarem no ensino médio, a tranquilidade do casal é abalada com a chegada da atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman), que decide estudar Gracie de perto para interpretá-la no cinema. A imersão extrema passa dos limites e desestabiliza toda a dinâmica familiar.

A força do longa está em suas atuações arrebatadoras e no roteiro multifacetado. A relação tensa entre Portman e Moore cria um clima quase insuportável de desconforto, enquanto os dilemas morais são apresentados em tons de cinza provocativos.

Charles Melton, inesperadamente, se torna o núcleo emocional da trama. Dirigido por Todd Haynes — cineasta por trás de Carol, Longe do Paraíso e O Preço da Verdade — o filme estreou no Festival de Cannes em 2023 e, mesmo com críticas positivas, continua pouco conhecido.

Segredos de um Escândalo estádisponível para compra ou aluguel no Prime Video e no Diamond Films+.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

filmes Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas
Play

O filme de suspense da Netflix com grande elenco que você precisa ver

Filme de suspense é ideal para quem gosta de histórias envolventes e polêmicas
Play

Zootopia 2 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x