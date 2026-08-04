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O filme que vai salvar sua quarta-feira (04/08) está no Prime Video

História acompanha amigos recém-formados que decidem embarcar numa última viagem

Bianca Carneiro
Por
Passou dos limites: longa é o susto certo para a quarta
Passou dos limites: longa é o susto certo para a quarta - Foto: Divulgação | Prime Video

Quem gosta de um bom susto aquático já tem opção certa para a quarta-feira: "A Boca do Diabo"(The Devil's Mouth), novo filme original do Prime Video. A produção chegou ao catálogo no fim de julho apostando numa virada de chave dentro do gênero. Em vez do mar aberto batido em praticamente todo filme de tubarão, a ação se passa dentro de um labirinto de cavernas submersas na costa da Tailândia.

Dirigido por Jeff Wadlow, conhecido por títulos como "Verdade ou Desafio" e "Amigo Imaginário", o longa reúne um elenco bastante familiar ao público jovem: Kathryn Newton, Lana Condor, Gavin Casalegno, Nico Hiraga, Tommi Rose e Tayme Thapthimthong. Com pouco mais de 100 minutos de duração, o filme estreou simultaneamente em diversos países, incluindo Brasil, Estados Unidos e Reino Unido.

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Do que se trata o filme

A história acompanha cinco amigos recém-formados na faculdade que decidem embarcar numa última viagem antes de encarar a vida adulta. O destino escolhido é o litoral da Tailândia, onde o grupo se inscreve para um mergulho guiado por um sistema de cavernas conhecido como "Boca do Diabo", tão bonito quanto perigoso.

O problema surge debaixo d'água: uma tempestade recente inundou as galerias da caverna e arrastou para dentro dela vida marinha vinda do oceano. A maioria das criaturas não resiste à água doce, mas um tubarão-touro sobrevive, e passa a caçar o grupo pelos corredores estreitos, enquanto o oxigênio vai acabando e a saída desaparece no labirinto.

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Uma amizade desgastada também está em jogo

Além do embate direto com o predador, o roteiro, assinado por Aja Gabel, Myung Joh Wesner e o próprio Jeff Wadlow, tensão à trama. Sara (Kathryn Newton) e Max (Lana Condor) carregam uma amizade desgastada por anos de ressentimento acumulado, e essa disputa de egos vem à tona justamente nos piores momentos de decisão sob a água.

Para dar realismo às cenas, o elenco passou por treinamento de mergulho e gravou boa parte das sequências em um estúdio inundado com cerca de 1,5 metro de profundidade, cerca de 85% das filmagens aconteceram na água.

Vale a pena assistir?

Sim, para quem gosta de filmes de sobrevivência com predador marinho no estilo "Águas Rasas" e "47 Metros". "A Boca do Diabo" não reinventa o gênero, mas ganha pontos ao trocar o mar aberto por um cenário claustrofóbico e somar à ameaça do tubarão uma dinâmica de amizade cheia de atritos não resolvidos.

Com pouco mais de 100 minutos de duração, o filme é uma boa pedida para quem busca um terror de ritmo ágil para assistir na quarta-feira, sem precisar de muito tempo livre.

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