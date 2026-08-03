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Roubovelha morreu na batalha? Entenda o que aconteceu em Casa do Dragão

Confronto chocou os fãs na internet

Bianca Carneiro
Por
Veja o que acontece com Roubovelha após a batalha entre dragões em A Casa do Dragão
Veja o que acontece com Roubovelha após a batalha entre dragões em A Casa do Dragão - Foto: Divulgação | HBO Max

O penúltimo episódio da terceira temporada de A Casa do Dragão (House of the Dragon) pegou os fãs de surpresa ao colocar quatro dragões em um confronto carregado de puro caos e emoção. No centro da disputa estava Roubovelha, que acabou levando a pior na luta. Mas, afinal, o dragão de Rhaena Targaryen realmente morreu?

Vale lembrar, antes de tudo, que essa briga não existe nas páginas de Fogo & Sangue, a obra literária de George R.R. Martin que serve de alicerce para a superprodução da HBO. Como a série tem tomado caminhos próprios e se distanciado do cânone dos livros, prever os próximos passos da narrativa tornou-se um exercício imprevisível.

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O episódio em questão explodiu em tensão durante o encontro entre Rhaenyra e Rhaena. Ao rastrear Daemon, a Rainha dos Pretos descobre que a enteada é a nova montadora de Roubovelha, criatura diretamente ligada à morte de Jacaerys Velaryon na Batalha da Goela.

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Enquanto Rhaenyra poupa a vida de Rhaena, quem sofre as consequências é a fera. O dragão acaba em uma batalha brutal contra outras três forças Caraxes, Fumaresia e Syrax. No clímax do embate, Caraxes imobiliza o animal, desferindo uma mordida feroz no seu pescoço, mas sem desferir o golpe fatal.

Um destino em aberto

Mesmo gravemente ferido, Roubovelha sobrevive ao ataque de Daemon. As motivações para o príncipe deixar o animal viver podem variar: pode ter sido um ato de misericórdia com uma criatura selvagem que caiu de paraquedas na guerra, ou uma forma de proteger Rhaena de sofrer o trauma terrível de ter seu elo com o dragão cortado de vez. Outra hipótese é a de que o Príncipe Canalha tenha poupado o dragão para seguir o plano que tramava anteriormente com a filha: perseguir Vhagar.

O que se sabe de concreto é que o desfecho do dragão continua cercado de mistério. Daemon pode ter apenas acuado a fera para impedir que ela seguisse os rastros de Rhaena, levada sob custódia para Porto Real, evitando um banho de sangue ainda maior.

O que dizia a obra original

Para quem acompanha os livros, Roubovelha é historicamente um dos poucos dragões que conseguem resistir e escapar com vida da carnificina da Dança dos Dragões. Na adaptação da HBO, a personagem Urtigas (Nettles) foi substituída por Rhaena, mas a essência da criatura selvagem permanece.

No cânone literário, a cavaleira e o dragão sobrevivem ao conflito civil e desaparecem juntos, sendo avistados pela última vez em meio às misteriosas Montanhas da Lua. Resta saber agora como a série conduzirá essa fuga na reta final da temporada.

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A Casa do Dragão House of the Dragon

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