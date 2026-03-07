Menu
SE LIGA NA DICA!

O novo filme de guerra da Netflix perfeito para salvar seu sábado

Misturando ação e ficção científica, essa aposta ambiciosa da Netflix promete transformar seu sábado em uma sessão intensa de cinema

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

07/03/2026 - 5:23 h

Esse filme de guerra é a opção ideal para uma maratona eletrizante
Esse filme de guerra é a opção ideal para uma maratona eletrizante -

O sábado costuma ser o momento ideal para desacelerar depois de uma semana cheia e aproveitar boas histórias no streaming. Para quem busca um filme eletrizante para assistir hoje, Máquina de Guerra surge como uma das apostas da Netflix que mistura ação militar, ficção científica e muita tensão.

Com batalhas intensas, um protagonista carismático e um cenário que alterna entre treinamento militar e uma ameaça fora da Terra, o longa chama atenção pela escala da produção e pelo elenco estrelado.

Incluir elementos de ficção científica em uma narrativa de guerra foi a estratégia da Netflix para um de seus projetos originais mais ambiciosos. Para liderar a história, o streaming escalou Alan Ritchson, conhecido pelo sucesso da série Reacher, colocando o ator no centro de um conflito que rapidamente sai do controle.

Uma missão que vira pesadelo

Máquina de Guerra, de início, já demonstra seguir uma trama clássica dos filmes de guerra: um veterano de 40 e poucos anos provoca admiração e estranhamento ao tentar ser entrar para os Rangers — a divisão de elite da infantaria do exército estadunidense — ao lado de recrutas muito mais jovens.

Destacando-se imensamente durante o treinamento, ele acaba se tornando um líder entre os soldados. Porém, nas horas finais do processo seletivo, um exercício de campo se transforma em uma verdadeira batalha pela sobrevivência quando uma força alienígena assassina ameaça a vida do esquadrão e de todo o Planeta Terra.

A trama acompanha um grupo de candidatos de elite do Exército dos Estados Unidos durante um exercício final de treinamento que rapidamente se transforma em um pesadelo de sobrevivência.

No filme, Ritchson interpreta um engenheiro de combate conhecido apenas como “81”, codinome derivado de seu número no processo de seleção dos Rangers. O personagem carrega traumas profundos após perder o irmão em um ataque do Talibã, o que já o deixa emocionalmente instável antes do surgimento de uma ameaça inexplicável no campo de treinamento.

A proposta combina clima de campo de treinamento com batalhas sci-fi intensas, lembrando produções como No Limite do Amanhã, com toques de horror.

O elenco conta ainda com Dennis Quaid, que interpreta o sargento-mor Sheridan, um oficial preocupado com o estado psicológico de 81. Também participam do filme Jai Courtney, Esai Morales, Stephan James, Keiynan Lonsdale e Daniel Webber, completando o time de soldados envolvidos na missão.

Tags:

filmes Netflix

