O novo filme de suspense que está fazendo sucesso na Netflix

Filme chama atenção pelas reviravoltas da trama - Foto: Divulgação

Um novo thriller psicológico vem conquistando os assinantes da Netflix com uma história carregada de tensão, identidade fragmentada e segredos da alta sociedade. Em menos de uma semana desde sua estreia, o longa-metragem Uma Mulher Comum se posicionou entre os filmes mais assistidos da plataforma, ocupando atualmente o 6º lugar no Top 10.

Dirigido pelo indonésio Lucky Kuswandi, conhecido por títulos como Ali no Queens e Querido David, o filme mergulha no drama de Emma, uma mulher que vive na bolha da elite enquanto lida com a crise dos 40 anos.

A descoberta de uma possível doença misteriosa faz com que sua rotina controlada se desestabilize, abrindo espaço para questionamentos profundos sobre sua própria identidade.



A trama se passa em uma cidade suburbana e acompanha Emma em uma espécie de jornada mental e emocional. Com memórias desconexas, visões perturbadoras e o retorno de figuras do passado, ela precisa juntar peças que parecem não se encaixar para entender o que, de fato, está acontecendo com ela, e o que há de real por trás de sua fachada impecável.

Estrelado por Laura Basuki, o filme chama atenção não só pela atuação intensa, mas também pela estética e reviravoltas constantes. O enredo se desenrola com elegância até desembocar em um final que surpreende e gera debates entre os espectadores.

Entenda o final de Uma Mulher Comum

(Atenção: spoilers a seguir)

Durante a trama, a protagonista — que também é chamada de Milla — enfrenta mudanças físicas e emocionais profundas, além de visões recorrentes de uma garota chamada Grace. Aos poucos, o espectador descobre que Grace é, na verdade, a versão mais jovem da própria Milla.

O filme revela que a protagonista passou por um grave acidente ainda na infância. A partir desse trauma, sua mãe reformulou completamente sua aparência e personalidade para que se encaixasse nos padrões da alta sociedade. Milla, então, tornou-se um ideal fabricado, uma "mulher perfeita" moldada à imagem da elite.

O ponto de virada acontece com a chegada de Erika, amiga de infância da protagonista, agora uma maquiadora que retorna com intenções ambíguas. Erika não apenas ressurge na vida de Milla, mas também demonstra desejo de ocupar o seu lugar nessa estrutura social aparentemente perfeita.

No clímax, Milla veste Erika com suas próprias roupas, simbolizando a transferência de identidade. Ela então foge com a ajuda de Hatta para Surabaya, sua cidade natal, onde enfim reencontra sua liberdade.

A cena final a mostra em meio a um campo, com roupas simples e as cicatrizes curadas, sinal de que, ao aceitar suas marcas e abandonar a ilusão, ela finalmente assume quem realmente é.