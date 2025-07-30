Menu
ALERTA

Onda gigante ameaça casas de Robert Downey Jr. e Leonardo DiCaprio

Tsunami após terremoto histórico deixa famosos em alerta na Califórnia

Por Bianca Carneiro

30/07/2025 - 17:56 h
Robert Downey Jr. é dono de uma mansão à beira-mar em Santa Monica
Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a costa leste da Rússia nesta quarta-feira, 30, provocando alertas de tsunami em diversos países banhados pelo Oceano Pacífico. O tremor foi o mais forte registrado na região desde 2011 e gerou ondas de até cinco metros que já chegaram ao Japão e ao território russo. O Havaí também foi atingido.

Nos Estados Unidos, áreas da costa oeste entraram em estado de atenção, incluindo regiões onde vivem celebridades de Hollywood. Em Malibu, por exemplo, Leonardo DiCaprio e Paris Hilton estão entre os moradores ameaçados. Hilton já enfrentou incêndios florestais no início de 2025 e agora vê sua casa novamente sob risco, desta vez por conta das ondas gigantes.

Outras áreas prestigiadas, como Montecito, também estão na rota de possível impacto. A região abriga estrelas como Katy Perry, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow e Sandra Bullock. Em Santa Barbara, o casal Ashton Kutcher e Mila Kunis acompanha de perto os desdobramentos. Já Robert Downey Jr., dono de uma mansão à beira-mar em Santa Monica, vive momentos de tensão com o avanço do mar.

Equipes de emergência seguem monitorando o comportamento do oceano, enquanto milhares de pessoas já foram evacuadas em outros países, como o Chile. Ainda não há confirmação sobre danos nas propriedades das celebridades, mas o alerta segue ativo.

