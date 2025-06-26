Os Simpsons mata personagem principal e deixa fãs revoltados: “Golpe”

Os Simpsons - Foto: Divulgação | FOX

Chegou ao fim a 36ª temporada de Os Simpsons e uma reviravolta deixou os fãs indignados. Os roteiristas da série decidiram matar a matriarca da família, Marge Simpson, uma das personagens mais icônicas da animação.

O último episódio mostra o funeral de Marge. Também mostra Homer inconsolável ao lado dos filhos, Bart e Lisa. Apesar de sua morte, Marge continua aparecendo em espírito ao longo do programa, tentando aproximar os filhos, que estariam afastados.

A matriarca da família surge sentada sobre uma nuvem, observando emocionada a reconciliação entre os herdeiros após assistirem a uma mensagem de vídeo deixada por ela.

Além disso, nos minutos finais, o episódio ainda surpreende ao revelar que, após a morte, Marge inicia um relacionamento amoroso com o ex-Beatle Ringo Starr. “Estou tão feliz por podermos casar com pessoas diferentes no céu”, diz a personagem antes de trocar um beijo com o músico.

Fãs indignados

A decisão de matar Marge não agradou os fãs. Usuários do X (antigo Twitter) criticaram a reviravolta e lançaram a campanha ‘Justice For Marge’ (‘Justiça pela Marge’), pedindo que a matriarca volte à vida em episódios futuros. “Desnecessário”, “sem graça” e “golpe emocional barato” foram algumas das reações mais compartilhadas.

A escolha criativa, embora envolta no tom sarcástico característico da série, deixou em aberto se a morte de Marge será mantida nas próximas temporadas ou se tudo não passou de uma realidade alternativa.