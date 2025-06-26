Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO NA CULTURA POP

Os Simpsons mata personagem principal e deixa fãs revoltados: “Golpe”

Reviravolta deixou os fãs da série indignados

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/06/2025 - 11:15 h
Os Simpsons
Os Simpsons -

Chegou ao fim a 36ª temporada de Os Simpsons e uma reviravolta deixou os fãs indignados. Os roteiristas da série decidiram matar a matriarca da família, Marge Simpson, uma das personagens mais icônicas da animação.

Leia Também:

Disney anuncia fim de 'Os Simpsons' após 36 anos no ar
Fim de uma era! ‘Os Simpsons’ pode ser cancelada após 36 temporadas
Profecia do caso Diddy? Episódio de Os Simpsons causa com detalhe

O último episódio mostra o funeral de Marge. Também mostra Homer inconsolável ao lado dos filhos, Bart e Lisa. Apesar de sua morte, Marge continua aparecendo em espírito ao longo do programa, tentando aproximar os filhos, que estariam afastados.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A matriarca da família surge sentada sobre uma nuvem, observando emocionada a reconciliação entre os herdeiros após assistirem a uma mensagem de vídeo deixada por ela.

Além disso, nos minutos finais, o episódio ainda surpreende ao revelar que, após a morte, Marge inicia um relacionamento amoroso com o ex-Beatle Ringo Starr. “Estou tão feliz por podermos casar com pessoas diferentes no céu”, diz a personagem antes de trocar um beijo com o músico.

Fãs indignados

A decisão de matar Marge não agradou os fãs. Usuários do X (antigo Twitter) criticaram a reviravolta e lançaram a campanha ‘Justice For Marge’ (‘Justiça pela Marge’), pedindo que a matriarca volte à vida em episódios futuros. “Desnecessário”, “sem graça” e “golpe emocional barato” foram algumas das reações mais compartilhadas.

A escolha criativa, embora envolta no tom sarcástico característico da série, deixou em aberto se a morte de Marge será mantida nas próximas temporadas ou se tudo não passou de uma realidade alternativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Os simpsons

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os Simpsons
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Os Simpsons
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Os Simpsons
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Os Simpsons
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x