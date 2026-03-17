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PRONUNCIAMENTO

Oscar se manifesta sobre confusão envolvendo atriz

A equipe organizadora do evento emitiu uma nota sobre o ocorrido

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

17/03/2026 - 12:14 h

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A atriz protagonizou uma discussão no evento
A atriz protagonizou uma discussão no evento -

A Academy of Motion Picture Arts and Sciences se pronunciou sobre uma confusão no Oscar 2026. Responsável por organizar o evento, a equipe levantou a briga envolvendo a atriz Teyana Taylor e um segurança, no último domingo, 15.

Em nota, eles alegaram que o profissional é de uma empresa terceirizada e não faz parte da equipe. Entretanto, garantiram que a obrigação de manter o bem estar dos artistas convidados é toda deles, pedindo desculpas pelo ocorrido.

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“Ficamos extremamente consternados ao tomar conhecimento da experiência vivida por Teyana Taylor ao final da cerimônia desta noite. Trabalhamos com Teyana ao longo dos últimos meses durante a temporada de premiações, e ela foi simplesmente notável, solidária, gentil e engajada com a comunidade”, escreveram.

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“Embora o incidente tenha envolvido nossa empresa terceirizada de segurança, a SIS, a experiência de cada um dos nossos convidados é de nossa responsabilidade. Deixamos claro a eles que esse comportamento não é aceitável”, reforçaram.

Por fim, a Academia elogiou Teyana e reforçou o pedido de desculpas. “Queremos agradecer a Teyana por demonstrar uma graça admirável, e estamos tomando as medidas cabíveis para garantir que isso não se repita”, concluiu.

Relembre o caso

A confusão se iniciou após Teyana ser barrada por um segurança que trabalhava no evento. Na ocasião, a atriz do filme “Uma Batalha Após A Outra” tentou subir no palco para fazer uma foto com o elenco da trama, que recebeu o prêmio na categoria de Melhor Filme.

Entretanto, a artista foi empurrada pelo profissional e se posicionou contra a atitude. “Você é um homem pondo a sua mão em uma mulher. Por que ele está pondo a sua mão em uma mulher? Isso é rude, isso é rude! O que ele está fazendo?”, disse ela.

A famosa ainda pediu para o rapaz deixá-la em paz. “Ele literalmente me empurrou, ele simplesmente me empurrou. Qual é o seu problema? Todo mundo aqui está se divertindo. Não toque em mim. Não me empurre”, disparou.

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atriz oscar Oscar 2026

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