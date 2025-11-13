Menu
HOME > CINEINSITE
NOVIDADE

Pantera Negra 3 ganha suposto título e data de filmagens revelada

Rumores indicam que a nova sequência da Marvel já tem nome definido e início marcado

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/11/2025 - 17:20 h
Filme segue sob o comando de Ryan Coogler
Filme segue sob o comando de Ryan Coogler

Os rumores sobre Pantera Negra 3 voltaram a movimentar os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 11, pelo portal Production List, via Film & Television Industry Alliance (FTIA), o novo filme da franquia já tem título e previsão de início das filmagens.

Segundo o site, a produção deve se chamar “Shadows of Wakanda” (“Sombras de Wakanda”, em tradução livre), com gravações marcadas para 15 de junho de 2026, em Londres, na Inglaterra.

Leia Também:

Vingadores 7: Marvel prepara recomeço com nova fase dos filmes
O filme de terror sobre a vida de Jesus que está causando polêmica
7 séries viciantes que dominam o TOP 10 da Netflix nesta semana

Uma breve sinopse aponta que o longa vai explorar a vulnerabilidade de Wakanda após a morte de T’Challa, com Shuri (Letitia Wright) assumindo o papel de guerreira e líder.

O filme segue sob o comando de Ryan Coogler, responsável pelos dois longas anteriores e novamente responsável pelo roteiro. A informação foi divulgada também pelo portal Fandom Wire.

Rumores e novas pistas sobre o elenco

O burburinho ganhou força após Damson Idris aparecer ao lado de Angela Bassett (Rainha Ramonda) durante o evento Vogue World: Hollywood, o que reacendeu as teorias de que o ator possa interpretar o novo T’Challa no MCU.

Embora a Marvel Studios ainda não tenha feito um anúncio oficial, fontes próximas à produção já afirmaram que Pantera Negra 3 vai acontecer, com Denzel Washington confirmado em uma participação especial.

No entanto, até o momento, não há confirmação sobre o retorno de personagens, elenco completo, título oficial ou data de estreia.

O legado de Wakanda

Lançado em 2018, Pantera Negra se tornou um dos maiores fenômenos da Marvel, arrecadando US$ 1 bilhão e recebendo sete indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, um marco histórico para o estúdio e para a representatividade no cinema.

A sequência, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), precisou ser reestruturada após a morte de Chadwick Boseman, em 2020.

O longa homenageou o ator e o personagem T’Challa, passando o manto do herói para Shuri, interpretada por Letitia Wright, e arrecadando US$ 859 milhões em bilheteria mundial.

