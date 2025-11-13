NOVIDADE
Pantera Negra 3 ganha suposto título e data de filmagens revelada
Rumores indicam que a nova sequência da Marvel já tem nome definido e início marcado
Por Beatriz Santos
Os rumores sobre Pantera Negra 3 voltaram a movimentar os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 11, pelo portal Production List, via Film & Television Industry Alliance (FTIA), o novo filme da franquia já tem título e previsão de início das filmagens.
Segundo o site, a produção deve se chamar “Shadows of Wakanda” (“Sombras de Wakanda”, em tradução livre), com gravações marcadas para 15 de junho de 2026, em Londres, na Inglaterra.
Leia Também:
Uma breve sinopse aponta que o longa vai explorar a vulnerabilidade de Wakanda após a morte de T’Challa, com Shuri (Letitia Wright) assumindo o papel de guerreira e líder.
O filme segue sob o comando de Ryan Coogler, responsável pelos dois longas anteriores e novamente responsável pelo roteiro. A informação foi divulgada também pelo portal Fandom Wire.
Rumores e novas pistas sobre o elenco
O burburinho ganhou força após Damson Idris aparecer ao lado de Angela Bassett (Rainha Ramonda) durante o evento Vogue World: Hollywood, o que reacendeu as teorias de que o ator possa interpretar o novo T’Challa no MCU.
Embora a Marvel Studios ainda não tenha feito um anúncio oficial, fontes próximas à produção já afirmaram que Pantera Negra 3 vai acontecer, com Denzel Washington confirmado em uma participação especial.
No entanto, até o momento, não há confirmação sobre o retorno de personagens, elenco completo, título oficial ou data de estreia.
O legado de Wakanda
Lançado em 2018, Pantera Negra se tornou um dos maiores fenômenos da Marvel, arrecadando US$ 1 bilhão e recebendo sete indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, um marco histórico para o estúdio e para a representatividade no cinema.
A sequência, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), precisou ser reestruturada após a morte de Chadwick Boseman, em 2020.
O longa homenageou o ator e o personagem T’Challa, passando o manto do herói para Shuri, interpretada por Letitia Wright, e arrecadando US$ 859 milhões em bilheteria mundial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes