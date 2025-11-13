Pantera Negra 3 ganha suposto título e data de filmagens revelada

Filme segue sob o comando de Ryan Coogler - Foto: Divulgação

Os rumores sobre Pantera Negra 3 voltaram a movimentar os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 11, pelo portal Production List, via Film & Television Industry Alliance (FTIA), o novo filme da franquia já tem título e previsão de início das filmagens.

Segundo o site, a produção deve se chamar “Shadows of Wakanda” (“Sombras de Wakanda”, em tradução livre), com gravações marcadas para 15 de junho de 2026, em Londres, na Inglaterra.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Uma breve sinopse aponta que o longa vai explorar a vulnerabilidade de Wakanda após a morte de T’Challa, com Shuri (Letitia Wright) assumindo o papel de guerreira e líder.



O filme segue sob o comando de Ryan Coogler, responsável pelos dois longas anteriores e novamente responsável pelo roteiro. A informação foi divulgada também pelo portal Fandom Wire.

Rumores e novas pistas sobre o elenco

O burburinho ganhou força após Damson Idris aparecer ao lado de Angela Bassett (Rainha Ramonda) durante o evento Vogue World: Hollywood, o que reacendeu as teorias de que o ator possa interpretar o novo T’Challa no MCU.

Embora a Marvel Studios ainda não tenha feito um anúncio oficial, fontes próximas à produção já afirmaram que Pantera Negra 3 vai acontecer, com Denzel Washington confirmado em uma participação especial.

No entanto, até o momento, não há confirmação sobre o retorno de personagens, elenco completo, título oficial ou data de estreia.

O legado de Wakanda

Lançado em 2018, Pantera Negra se tornou um dos maiores fenômenos da Marvel, arrecadando US$ 1 bilhão e recebendo sete indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, um marco histórico para o estúdio e para a representatividade no cinema.

A sequência, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022), precisou ser reestruturada após a morte de Chadwick Boseman, em 2020.

O longa homenageou o ator e o personagem T’Challa, passando o manto do herói para Shuri, interpretada por Letitia Wright, e arrecadando US$ 859 milhões em bilheteria mundial.