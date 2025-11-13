Menu
HOME > CINEINSITE
MCU

Vingadores 7: Marvel prepara recomeço com nova fase dos filmes

Dupla de diretores de Ultimato pode voltar para liderar o futuro dos heróis, diz rumor

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

13/11/2025 - 17:01 h | Atualizada em 13/11/2025 - 17:12
Ideia seria transformar os diretores em mentores criativos da nova fase da Marvel
Ideia seria transformar os diretores em mentores criativos da nova fase da Marvel

Os Irmãos Russo podem estar prestes a reassumir o comando do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Segundo informações do site The Cosmic Circus, Anthony e Joe Russo não apenas devem dirigir Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, como também podem supervisionar a narrativa da próxima saga do estúdio, que deve começar justamente com Vingadores 7.

A ideia seria transformar os diretores em mentores criativos da nova fase da Marvel, garantindo uma linha narrativa sólida e épica, nos moldes do que entregaram na Saga do Infinito. Na época, os Russo comandaram Guerra Infinita e Ultimato, filmes que se tornaram marcos do cinema de super-heróis.

De acordo com os rumores, os Irmãos Russo podem atuar como supervisores criativos da Marvel após Guerras Secretas, ajudando a definir o tom e a estrutura das próximas histórias. Essa função os colocaria como figuras centrais no planejamento de Vingadores 7, potencialmente o início de uma nova era de heróis.

Caso retornem, a expectativa dos fãs é que o novo longa traga a grandeza e a emoção épica que consagraram Ultimato e que reacenda o entusiasmo pelo MCU, atualmente em fase de reestruturação.

Ainda não há confirmação oficial da Marvel Studios, mas fontes ligadas à produção afirmam que a definição do futuro dos Russo depende do desempenho dos próximos filmes. Se Guerras Secretas for um sucesso, os diretores devem permanecer à frente do novo ciclo, possivelmente liderando Vingadores 7.

A Marvel, por sua vez, enxerga a produção como um recomeço para o universo compartilhado, após anos de críticas e baixa conexão entre os títulos recentes.

x