Vingadores 7: Marvel prepara recomeço com nova fase dos filmes

Ideia seria transformar os diretores em mentores criativos da nova fase da Marvel

Os Irmãos Russo podem estar prestes a reassumir o comando do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Segundo informações do site The Cosmic Circus, Anthony e Joe Russo não apenas devem dirigir Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, como também podem supervisionar a narrativa da próxima saga do estúdio, que deve começar justamente com Vingadores 7.

A ideia seria transformar os diretores em mentores criativos da nova fase da Marvel, garantindo uma linha narrativa sólida e épica, nos moldes do que entregaram na Saga do Infinito. Na época, os Russo comandaram Guerra Infinita e Ultimato, filmes que se tornaram marcos do cinema de super-heróis.

De acordo com os rumores, os Irmãos Russo podem atuar como supervisores criativos da Marvel após Guerras Secretas, ajudando a definir o tom e a estrutura das próximas histórias. Essa função os colocaria como figuras centrais no planejamento de Vingadores 7, potencialmente o início de uma nova era de heróis.

Caso retornem, a expectativa dos fãs é que o novo longa traga a grandeza e a emoção épica que consagraram Ultimato e que reacenda o entusiasmo pelo MCU, atualmente em fase de reestruturação.

Ainda não há confirmação oficial da Marvel Studios, mas fontes ligadas à produção afirmam que a definição do futuro dos Russo depende do desempenho dos próximos filmes. Se Guerras Secretas for um sucesso, os diretores devem permanecer à frente do novo ciclo, possivelmente liderando Vingadores 7.

A Marvel, por sua vez, enxerga a produção como um recomeço para o universo compartilhado, após anos de críticas e baixa conexão entre os títulos recentes.