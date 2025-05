Polícia investiga causa da morte de ex-atriz mirim

Sophie Nyweide participou de filmes como Noé (2014), ao lado de Russell Crowe - Foto: TMZ Instagram / Reprodução

Conhecida por seus trabalhos no cinema durante a infância, a atriz americana Sophie Nyweide, faleceu aos 24 anos. O falecimento ocorreu no dia 14 de abril, mas a notícia de sua morte veio à público em 22. Segundo informações divulgadas por sua família, a jovem morreu após se automedicar para lidar com traumas emocionais.

De acordo com familiares, Sophie enfrentava problemas psicológicos graves. “Sabíamos que ela usava drogas e era uma jovem mulher frágil”, declarou sua mãe. Ainda segundo a família, Sophie evitava tratamentos profissionais e fazia uso de medicamentos por conta própria.

A polícia da cidade de Bennington, no estado de Vermont, segue investigando os detalhes da morte da atriz. Sophie foi encontrada sem vida em companhia de um homem, cuja identidade não foi revelada, mas que estaria colaborando com as autoridades. Embora a hipótese inicial seja de overdose, os investigadores consideram outras possibilidades. “Estamos olhando para várias possibilidades, entre elas um possível crime”, informou a polícia ao site TMZ.

Sophie teve papéis marcantes em filmes como Noé (2014), ao lado de Russell Crowe, e Corações em Conflito (2009), protagonizado por Michelle Williams. Atuando desde criança, ela também integrou o elenco de Bella (2006), ganhando destaque por sua sensibilidade artística.

As causas definitivas do falecimento de Sophie Nyweide ainda dependem do resultado do exame toxicológico, que pode demorar semanas.