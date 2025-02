Prime Video anuncia 'Soltos no Carnaval', reality gravado em Salvador

Reality já teve uma edição gravada em Salvador - Foto: Divulgação | Prime Video

Prime Video revelou hoje o trailer oficial de 'Soltos no Carnaval', reality show que estreia no dia 14 de fevereiro. A produção contará com uma temporada marcada por festas, conflitos amorosos e intensos dramas, e será gravada durante o Carnaval nos famosos destinos de Salvador e Rio de Janeiro.

Em sua mais recente edição, o reality traz um elenco renovado, composto por Leo Alcy, Gabriel Veiga, Ruan Mendes, Raul Botura, Carla Fernanda, Alicia Nery, Bianca Moi e Jodete Rocha. Durante os oito episódios, os participantes viverão juntos em uma casa de praia, enfrentando situações que envolvem tanto o clima de romance quanto desentendimentos, sempre com a energia contagiante do Carnaval.



Com duração de 45 minutos por episódio, 'Soltos no Carnaval' segue a dinâmica do programa original, 'Soltos', que coloca jovens de diversas partes do Brasil em alguma cidade do país e em situações onde as festas e relações se misturam.

O reality 'Soltos' já teve a quarta temporada gravada em Salvador, com acompanhamento exclusivo do Cineinsite A Tarde. Agora, o reality retorna agora à capital baiana durante o período de festas, prometendo muito entretenimento para os espectadores.

