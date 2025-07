Quarteto Fantástico: veja o que está passando no cinema em Salvador

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é a principal estreia da semana - Foto: Divulgação

Os cinemas de Salvador oferecem uma programação rica e variada, com opções para todos os públicos. Entre os grandes lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, terror e produções para toda a família.

Embora ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de filmes em cartaz garante alternativas que vão desde histórias repletas de ação até obras mais reflexivas.

Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.

Confira os principais filmes em cartaz nos cinemas:

QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS

Em um mundo retrô-futurista inspirado nos anos 1960, O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos acompanha a Primeira Família da Marvel enquanto enfrenta seu maior desafio: impedir o devorador de mundos Galactus e sua arauta, a Surfista Prateada. Divididos entre salvar a Terra e proteger os laços que os unem, o perigo logo se torna mais pessoal do que jamais imaginaram.

SUPERMAN

Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent (David Corenswet) na cidade de Smallville no Kansas.

SMURFS

Quando o Papai Smurf é misteriosamente levado pelos feiticeiros do mal, Razamel e Gargamel, Smurfette lidera os Smurfs em uma missão no mundo real para salvá-lo. Com a ajuda de novos amigos, os Smurfs precisam descobrir o que define seu destino para salvar o universo.

LIÇÕES DE LIBERDADE

Acompanha a jornada de um professor estrangeiro que, ao aceitar um trabalho em uma escola na Argentina em 1976, se depara com um país dividido e uma classe de alunos indisciplinados. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando ele resgata um pinguim em uma praia. A situação inusitada transforma sua visão de mundo, e lhe ensina as lições mais importantes sobre amizade, esperança e liberdade. Baseado em uma história real.

APENAS ALGUNS DIAS

Arthur Berthier, um crítico de rock relegado às reportagens gerais após destruir um quarto de hotel, é ferido por um policial enquanto cobre a desocupação de um campo de migrantes. Nessa ocasião, ele se apaixona por Mathilde, a líder da associação Solidariedade Exilados. Querendo ajudar e agradá-la, ele concorda em abrigar Daoud, um jovem afegão, pensando que será por apenas alguns dias.

CLOUD: NUVEM DE VINGANÇA

Buscando lucro rápido, um jovem revende online diversos produtos baratos por preços elevados, o que acaba gerando insatisfação entre seus clientes. Conforme o descontentamento cresce, alguns clientes decidem se vingar, levando-o a enfrentar uma série de eventos misteriosos e ameaçadores que colocam sua vida em risco.

EU SEI O QUE VOCÊS FIZERAM NO VERÃO PASSADO

Após causarem acidentalmente um trágico acidente de carro, cinco amigos decidem esconder a verdade e fazem um pacto de silêncio, acreditando que o passado pode ser enterrado. Um ano depois, porém, segredos vêm à tona: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado... e está sedento por vingança.

Um a um, começam a ser perseguidos por um assassino misterioso. À medida que o terror se intensifica, eles descobrem que não são os primeiros a viver esse pesadelo — e recorrem aos únicos que já enfrentaram essa escuridão antes: os sobreviventes do infame Massacre de Southport, em 1997.

CAZUZA: BOAS NOVAS

Em 1987, Cazuza foi diagnosticado com AIDS e viajou para os Estados Unidos para iniciar um tratamento. Internado em um hospital em Boston, ele chegou a ficar à beira da morte. No entanto, quando voltou ao Brasil no final daquele ano, lançou três álbuns, recebeu prêmios e fez mais de 40 apresentações do espetáculo "O Tempo Não Para."

Com depoimentos de Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Frejat, sua mãe Lucinha Araújo e do próprio diretor do filme, Nilo Romero (amigo, parceiro de composições e diretor musical do último show de Cazuza), o documentário nos conta essa história com grande riqueza de detalhes.

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO

Cinco anos após os acontecimentos de Jurassic World: Domínio, o planeta se tornou um ambiente inóspito para os dinossauros, que agora sobrevivem apenas em regiões tropicais isoladas, com clima semelhante ao de eras passadas.

Neste novo capítulo repleto de ação, uma equipe destemida precisa correr contra o tempo para coletar amostras de DNA de três das maiores criaturas da terra, do mar e do ar. Esses animais colossais podem ser a chave para o desenvolvimento de um medicamento revolucionário com potencial para salvar vidas humanas.

UMA BELA VIDA

Em um diálogo profundo e sensível sobre a vida e a morte, o doutor Augustin Masset conduz o renomado escritor Fabrice Toussaint por uma jornada transformadora. Nesse turbilhão de encontros, o médico se torna guia, e o escritor, seu passageiro — forçado a encarar seus próprios medos e angústias. Cada paciente é um livro aberto de emoções, risos e lágrimas, compondo uma poética travessia pelo coração pulsante da existência humana.

FILHOS DO MANGUE

Um homem violento e desregrado aparece ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha. Esta, o acusa de roubo e tenta, em vão, que ele recupere suas lembranças e devolva o dinheiro. Durante o julgamento popular, vem à tona uma trama que envolve violência doméstica e de gênero, tráfico de pessoas e desvio de verba pública.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!