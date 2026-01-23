Sala de cinema em Salvador exibe filmes infantis grátis no verão

Sala de cinema soteropolitana faz exibição gratuita de filmes infantis - Foto: Divulgação

A Sala de Cinema Walter da Silveira, nos Barris, recebe uma sessão gratuita de filmes infantis dentro do Verão das Artes da Funceb – Verão na Walter, que ocupa o espaço entre os dias 22 e 30 de janeiro, em Salvador.

A programação propõe encontros entre público e cinema, reunindo histórias, memórias e identidades em uma experiência coletiva na sala escura.

A infância ganha destaque na sexta-feira, 23 de janeiro, às 15h, com a exibição do curta-metragem 'Menino da Gamboa', de Pedro Perazzo, e do longa 'Jonas e o Circo Sem Lona', de Paula Gomes.



As produções brasileiras levam para a tela narrativas que atravessam o imaginário popular, o brincar e os pequenos gestos que constroem pertencimento.

Com acesso gratuito, o projeto se apresenta como um convite para o público desacelerar e viver o cinema como gesto sensível em meio ao calor do verão. A seleção foi pensada para dialogar com o restante da programação do Verão das Artes, a partir do trabalho da diretora da Diretoria de Audiovisual da Funceb (Dimas), Daiane Silva, e da coordenadora da Sala de Cinema Walter da Silveira, Raiane Vasconcelos.

O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e conta com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

A programação da Funceb nos meses de janeiro e fevereiro integra o projeto Verão da Bahia. Um Estado de Alegria, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), em parceria com unidades vinculadas. As ações ocupam diferentes espaços e territórios, valorizam a diversidade cultural, fortalecem artistas baianos e ampliam o acesso à arte e a diferentes manifestações culturais.

Verão das Artes da Funceb – Verão na Walter

Quando: 23 de janeiro (sexta-feira), às 15h

Onde: Sala de Cinema Walter da Silveira, Barris, Salvador-BA

Classificação indicativa: Livre