CINEINSITE
NOVO PROJETO!

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

Ator brasileiro estará na nova série da franquia que estreia no Disney+

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

23/01/2026 - 10:54 h
A produção será uma nova série dos mesmos criadores de Star Wars: The Clone Wars
A produção será uma nova série dos mesmos criadores de Star Wars: The Clone Wars -

No mesmo dia em que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto, o brasileiro Wagner Moura foi escalado para um novo projeto de Star Wars, uma das franquias mais populares da cultura pop. Ele fará parte do elenco de 'Star Wars: Maul - Shadow Lord'.

A produção será uma nova série animada dos mesmos criadores de Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. Na história, Moura interpreta o Capitão Brander Lawson, descrito como "um detetive policial de respeito", que atua ao lado de um parceiro droide chamado Two-Boots.

Leia Também:

Diretor desmerece conquistas do Brasil no Oscar e é detonado
Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme
Wagner Moura reage a indicação de ‘Melhor Ator’ no Oscar 2026

O personagem está investigando acordos sombrios no planeta Janix quando cruza o caminho de Maul, vilão que fez sua estreia no filme Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma. A revelação sobre a participação de Moura foi feita junto com o trailer da série, que também confirmou a estreia no Disney+ em 6 abril.

Enquanto isso, a Disney trabalha no próximo filme da franquia, O Mandaloriano & Grogu, que dará continuidade aos eventos vistos na terceira temporada da série The Mandalorian. O longa será dirigido por Jon Favreau, que também é o criador da produção para streaming.

Veja o trailer:

x