Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

A produção será uma nova série dos mesmos criadores de Star Wars: The Clone Wars

No mesmo dia em que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por O Agente Secreto, o brasileiro Wagner Moura foi escalado para um novo projeto de Star Wars, uma das franquias mais populares da cultura pop. Ele fará parte do elenco de 'Star Wars: Maul - Shadow Lord'.

A produção será uma nova série animada dos mesmos criadores de Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels. Na história, Moura interpreta o Capitão Brander Lawson, descrito como "um detetive policial de respeito", que atua ao lado de um parceiro droide chamado Two-Boots.

O personagem está investigando acordos sombrios no planeta Janix quando cruza o caminho de Maul, vilão que fez sua estreia no filme Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma. A revelação sobre a participação de Moura foi feita junto com o trailer da série, que também confirmou a estreia no Disney+ em 6 abril.

Enquanto isso, a Disney trabalha no próximo filme da franquia, O Mandaloriano & Grogu, que dará continuidade aos eventos vistos na terceira temporada da série The Mandalorian. O longa será dirigido por Jon Favreau, que também é o criador da produção para streaming.

Veja o trailer: