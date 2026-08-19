INÉDITOS
SBT exibirá episódios raros de Chaves que nunca foram vistos no Brasil
Exibição vai acontecer para celebrar os 45 anos da emissora
O SBT decidiu comemorar os 45 anos da emissora com um presente para os fãs de ‘Chaves’. O canal vai resgatar episódios raros do seriado mexicano. Uma parte do material foi localizada no acervo, restaurada e tratada com tecnologia para voltar à televisão.
Foram selecionadas versões que os fãs do seriado não veem há décadas, incluindo dublagens originais, redublagens que nunca foram ao ar e capítulos que não estão disponíveis nas plataformas de streaming.
Chaves estreou no SBT em 1984, junto com ‘Chapolin’, após Silvio Santos adquirir episódios das produções mexicanas junto à Televisa. Rapidamente o seriado se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira e passou a fazer parte da memória afetiva de diferentes gerações.
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Episódios que serão exibidos
Será exibido na íntegra nesta quarta-feira, 19, o episódio ‘Quem Com Catapora Fere, Com Catapora Será Ferido’, que é comercializado pela Televisa com cortes desde 1992. Essa será a primeira exibição completa na televisão em 34 anos.
Além disso, a programação terá conteúdos com dublagens inéditas. A curadoria partiu do Arquivo de Fitas SBT e contou com especialistas em restauração e tratamento audiovisual, além da participação do fã-clube Chespirotadas.
O SBT encontrou no próprio acervo episódios de Chaves produzidos entre 1988 e 1992, comprados por Silvio Santos e dublados, mas nunca exibidos no Brasil.
Chaves foi criado no México em 1972 e encerrado em 1992. O programa atravessou gerações no Brasil e se consolidou como um fenômeno da televisão no país.