Veja tudo o que se sabe sobre as últimas horas da atriz Hayden Panettiere

As últimas horas da atriz Hayden Panettiere, conhecida pelos papéis em Heroes e Nashville, se tornou um mistério diante da sua morte inesperada morte aos 36 anos, no último domingo, 16, apenas cinco dias antes de completar 37. No decorrer das várias homenagens prestadas por amigos e familiares, alguns detalhes dos últimos momentos da artista começaram a surgir.

A maneira como ela foi encontrada, a ligação de emergência que mobilizou os serviços de emergência e os primeiros resultados da investigação da causa da sua morte foram algumas informações divulgadas que buscam explicar o que aconteceu.

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Mike Ellis, patologista forense que realizou a autópsia de Panettiere, emitiu um comunicado oficial das primeiras evidências do caso, divulgado pela revista People.

"A autópsia não revelou sinais de trauma que pudessem ter contribuído para sua morte. A causa e a forma da morte ainda dependem de novas investigações e análises. Esta investigação permanece em andamento. Nenhum outro detalhe está disponível neste momento", disse ele.

Causa da morte ainda é investigada

Hayden Panettiere morreu neste domingo, 16, aos 36 anos. Segundo um porta-voz do Departamento de Polícia de Greenville, ouvido pelo Daily Mail, policiais e equipes de emergência foram acionados por volta das 13h51, no horário local, após uma mulher ser encontrada inconsciente no Judson Mill Lofts.

De acordo com o site TMZ, as equipes de emergência realizaram manobras de reanimação, incluindo ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e suporte avançado de vida cardíaca. O procedimento também teria envolvido medicamentos, assistência respiratória e monitoramento da frequência cardíaca. Apesar das tentativas, a atriz foi declarada morta às 14h32.

Uma gravação da central de emergência obtida pela People registra funcionários mencionando uma possível “overdose” e uma “parada cardíaca” durante o atendimento. Questionada pela publicação, uma representante de Panettiere afirmou não ter mais informações, mas disse que “parece ser esse o caso”.

A causa da morte, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada. O caso permanece sob investigação do Departamento de Polícia de Greenville e do escritório do legista do condado.

Ainda segundo o TMZ, Panettiere havia relatado recentemente dores nas costas. A atriz também teria viajado de Los Angeles para o sul dos Estados Unidos com Brian Hickerson, com quem manteve um relacionamento conturbado, um dia antes de morrer. Até o momento, não há confirmação de que esses acontecimentos estejam relacionados à morte.

A família confirmou o falecimento por meio de um comunicado divulgado pelos representantes da atriz. “É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden”, declarou o pai dela, Skip Panettiere. A família também pediu privacidade durante o período de luto.