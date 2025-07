Se você começou a maratonar essa série, corra: ela vai sair da Netflix

Produção queridinha dos anos 2000 deixará a Netflix - Foto: Netflix | Divulgação

Se você está revendo ou começando a maratona de Lost na Netflix, é melhor acelerar: a série que marcou uma geração vai deixar o catálogo no dia 14 de agosto.

O fenômeno dos anos 2000, que estreou em 2004 e teve sua última temporada exibida em 2010, não vai desaparecer totalmente do streaming. A boa notícia para os fãs é que todas as seis temporadas continuam disponíveis no Disney+.

A mudança acontece porque “Lost” é uma produção original da ABC, emissora que faz parte do grupo Disney. Por isso, o conteúdo agora ficará exclusivamente no serviço da gigante do entretenimento.

Onde assistir Lost agora?

A série pode ser assistida no Disney+, que oferece planos a partir de R$ 27,99 por mês (com anúncios). O plano padrão, sem anúncios, custa R$ 46,90, e a versão premium sai por R$ 66,90 mensais, com mais qualidade e recursos adicionais.

Qual a história de Lost?

Lost acompanha os sobreviventes do voo 815 da Oceanic Airlines, que cai em uma ilha misteriosa no meio do oceano. Ao longo dos episódios, o grupo se depara com fenômenos inexplicáveis, segredos sombrios e desafios que vão muito além da sobrevivência.

Criada por J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, a série se tornou um marco da TV mundial com sua mistura de drama, ficção científica e mistério, e continua até hoje gerando debates acalorados sobre seu final.